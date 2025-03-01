Італія внесе у Фонд підтримки енергетики України 13 мільйонів євро
Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 млн євро. Відповідну угоду підписали 28 лютого.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Угоду про внесок Італії підписав посол країни в Україні Карло Формоза у присутності заступника міністра енергетики України Романа Андарака.
"Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках", – зазначив український урядовець.
Як нагадали у Міненерго, Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року. Наразі анонсовані внески партнерів до нього сягають понад 1 млрд євро. Серед донорів – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
Як повідомлялося, за три роки повномасштабної війни Фонд підтримки енергетики підтримав відновлення 2 ГВт генеруючих потужностей, а також профінансував закупівлю генераторів, турбін, систем керування, високовольтного обладнання та інших критично важливих компонентів.
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