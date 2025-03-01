Нацбанк скоротив продаж валюти $740 мільйонів за тиждень
Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень з 24 до 28 лютого скоротився до $742 млн, порівняно з $1,19 млрд тижнем раніше.
Про це свідчать дані регулятора.
При цьому Нацбанк цього тижня купив $280 тисяч.
Із початку 2025 року Нацбанк продав на міжбанку $6,45 млрд, а купив – лише $6,81 млн.
Як повідомлялося, чистий продаж доларів Національним банком у грудні 2024 року збільшився до рекордних $5,28 мільярда за місяць. Загалом за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
Нагадаємо, у 2023 році українці продали валюти на $18,2 млрд, а купили – на $23 млрд. Чиста купівля валюти населенням становила $4,79 млрд.
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