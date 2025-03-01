У Великій Британії анонсували перший транш допомоги Україні уже за "кілька днів". Загальна сума – 3 мільярди фунтів

Велика Британія не обиратиме між Україною та США на тлі дипломатичного конфлікту між президентами двох кран. Однак, Лондон продовжує "повністю підтримувати" Україну в її боротьбі з російським вторгненням.

Про це заявила канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз, пише LBC News.

"Уряд не збирається вибирати між країнами. Нам потрібно працювати з нашими союзниками та партнерами по всьому світу, і ми продовжуватимемо це робити. Але український народ може знати, що цей уряд, ця країна повністю стоїть за українським народом", – наголосила вона.

Крім того, Рівз підкреслила, що Велика Британія зобов’язалась виділяти 3 млрд фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно для підтримки України. За її словами, нещодавно ухвалений закон дозволяє використовувати дохід від заморожених російських активів на допомогу України.

"І перший транш із цього фінансування вартістю 3 млрд фунтів стерлінгів буде розблоковано протягом наступних кількох днів на знак нашого постійного зобов’язання підтримувати народ України", – заявила канцлерка.

Як повідомлялося, 24 лютого Велика Британія оголосила про новий масштабний пакет санкцій проти Росії. Зокрема, до санкційних списків потрапили понад 100 фізичних та юридичних осіб. Серед них виробники та постачальники верстатів, електроніки та товарів подвійного призначення для російської армії. У тому числі йдеться про компанії з країн Центральної Азії, Туреччини, Таїланду, Індії та Китаю, який є найбільшим постачальником найважливіших товарів для російської армії.

Велика Британія також вперше запровадила санкції щодо іноземних фінансових установ, які підтримують російську військову машину. Зокрема, до санкційного списку внесли "Керемет Банк" з Киргизстану.

Крім того, санкції запровадили проти ще 40 суден "тіньового флоту", які перевозять російську нафту.