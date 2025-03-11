Рада ухвалила реформу оплати праці держслужбовців. На підвищення виплат потрібно 82 мільярди за 4 роки

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Відповідне рішення на засіданні у вівторок підтримали 259 народних обранців, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

"Пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ. Але злетіли правки по підвищеній оплаті для Мінюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки", – зазначив Железняк.

Також не пройшла правка про зарплати працівникам апарату ВР – можливість встановлювати надбавку за вислугу років у понад 30% окладу.

Як пише Судово-юридична газета, мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, буде становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.

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У своєму висновку на законопроєкт Міністерство фінансів зазначило, що за орієнтовними розрахунками, така ініціатива потребуватиме додаткових видатків у сумі 82,2 млрд грн: у 2026 році – 5,3 млрд грн, у 2027 році – 38,5 млрд грн, у 2028 році – 19,2 млрд грн, у 2029 році – 19,2 млрд гривень.

Ухвалення цього законопроєкту є важливим для реалізації програми Ukraine Facility.

Як повідомлялося, середня зарплата в Україні за лютий цього року збільшилася до 23 500 грн, що на 500 грн більше порівняно з січнем.