Рада ухвалила реформу оплати праці держслужбовців. На підвищення виплат потрібно 82 мільярди за 4 роки
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.
Відповідне рішення на засіданні у вівторок підтримали 259 народних обранців, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
"Пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ. Але злетіли правки по підвищеній оплаті для Мінюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки", – зазначив Железняк.
Також не пройшла правка про зарплати працівникам апарату ВР – можливість встановлювати надбавку за вислугу років у понад 30% окладу.
Як пише Судово-юридична газета, мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, буде становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.
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У своєму висновку на законопроєкт Міністерство фінансів зазначило, що за орієнтовними розрахунками, така ініціатива потребуватиме додаткових видатків у сумі 82,2 млрд грн: у 2026 році – 5,3 млрд грн, у 2027 році – 38,5 млрд грн, у 2028 році – 19,2 млрд грн, у 2029 році – 19,2 млрд гривень.
Ухвалення цього законопроєкту є важливим для реалізації програми Ukraine Facility.
Як повідомлялося, середня зарплата в Україні за лютий цього року збільшилася до 23 500 грн, що на 500 грн більше порівняно з січнем.
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питання про зарплату, це ніпрощо!!!!
про які нах, два мінімума йдеться коли загальний дохід паршивого голови громади в задроченому селі сягає 50-70 тисяч!!!
вони собі малюють надбавки та премії що й зарплати не потрібно!!!
а що казати про вищих чинуш???
любий голова громади має зарплату, пох...й яку.
виписує собі коханому чи коханій премію 10-20 к
списує на паливо,
нараховує за позанормовий час!!!!
вже меньше 50 не буде!!!!
організація робіт!!! а це золоте дно!
тротуари, прибирання, ремонти, кладовища!!!
все по завищеним цінам некваліфікованими людьми, за піпціни!!!
загальний прибуток в місяць, не меньше ніх на передовій!!!!
і не задавай дурних питань якщо не в курсі чогось
бо у деяких індивідумів боневтік не винуватий в тому що його призначенці ворюги!
а у тебе чиновники білі та пухнасті
тим, хто лишився - підняти з/п на 50% і сказати, що якщо не будуть справлятись, то їх замінять
"Гетманцев: Грошей на програми боротьби з бідністю немає, тому "тисяча від Зеленського" - вдала ініціатива "