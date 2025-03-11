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Новини
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Рада ухвалила реформу оплати праці держслужбовців. На підвищення виплат потрібно 82 мільярди за 4 роки

чиновник,чиновники,госслужащие,служащие,служащий

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Відповідне рішення на засіданні у вівторок підтримали 259 народних обранців, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

"Пройшла правка про підвищення зарплат для ДАСУ. Але злетіли правки по підвищеній оплаті для Мінюсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки", – зазначив Железняк.

Також не пройшла правка про зарплати працівникам апарату ВР – можливість встановлювати надбавку за вислугу років у понад 30% окладу.

Як пише Судово-юридична газета, мінімальний розмір посадового окладу в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, буде становити не менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму, тобто, не менше 7570 грн станом на 2025 рік.

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У своєму висновку на законопроєкт Міністерство фінансів зазначило, що за орієнтовними розрахунками, така ініціатива потребуватиме додаткових видатків у сумі 82,2 млрд грн: у 2026 році – 5,3 млрд грн, у 2027 році – 38,5 млрд грн, у 2028 році – 19,2 млрд грн, у 2029 році – 19,2 млрд гривень.

Ухвалення цього законопроєкту є важливим для реалізації програми Ukraine Facility.

Як повідомлялося, середня зарплата в Україні за лютий цього року збільшилася до 23 500 грн, що на 500 грн більше порівняно з січнем.

Автор: 

ВР (2863) чиновник (87) зарплата (1117)


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Топ коментарі
+17
зрозуміло, що нікуя не зрозуміло...
питання про зарплату, це ніпрощо!!!!
про які нах, два мінімума йдеться коли загальний дохід паршивого голови громади в задроченому селі сягає 50-70 тисяч!!!
вони собі малюють надбавки та премії що й зарплати не потрібно!!!
а що казати про вищих чинуш???
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11.03.2025 14:39
+12
Элита продолжает неистово доить бюджет и плодить ухилянтов на брони.
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11.03.2025 14:37
+8
вінницька обл.
любий голова громади має зарплату, пох...й яку.
виписує собі коханому чи коханій премію 10-20 к
списує на паливо,
нараховує за позанормовий час!!!!
вже меньше 50 не буде!!!!
організація робіт!!! а це золоте дно!
тротуари, прибирання, ремонти, кладовища!!!
все по завищеним цінам некваліфікованими людьми, за піпціни!!!
загальний прибуток в місяць, не меньше ніх на передовій!!!!
і не задавай дурних питань якщо не в курсі чогось
бо у деяких індивідумів боневтік не винуватий в тому що його призначенці ворюги!
а у тебе чиновники білі та пухнасті
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11.03.2025 17:57
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".. не менше 7570 грн станом на 2025 рік." Це що знову зєлєнскіє так жартують на сцені ? Він що повернувся ? Проте головне. А хто буде тепер питати в Європи "на чиї гроші ми зе-слуги будемо тримати ЗСУ ?"
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11.03.2025 14:36 Відповісти
Элита продолжает неистово доить бюджет и плодить ухилянтов на брони.
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11.03.2025 14:37 Відповісти
зрозуміло, що нікуя не зрозуміло...
питання про зарплату, це ніпрощо!!!!
про які нах, два мінімума йдеться коли загальний дохід паршивого голови громади в задроченому селі сягає 50-70 тисяч!!!
вони собі малюють надбавки та премії що й зарплати не потрібно!!!
а що казати про вищих чинуш???
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11.03.2025 14:39 Відповісти
Це де ви про ЗП "паршивих" голів таке вичитали?
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11.03.2025 16:37 Відповісти
вінницька обл.
любий голова громади має зарплату, пох...й яку.
виписує собі коханому чи коханій премію 10-20 к
списує на паливо,
нараховує за позанормовий час!!!!
вже меньше 50 не буде!!!!
організація робіт!!! а це золоте дно!
тротуари, прибирання, ремонти, кладовища!!!
все по завищеним цінам некваліфікованими людьми, за піпціни!!!
загальний прибуток в місяць, не меньше ніх на передовій!!!!
і не задавай дурних питань якщо не в курсі чогось
бо у деяких індивідумів боневтік не винуватий в тому що його призначенці ворюги!
а у тебе чиновники білі та пухнасті
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11.03.2025 17:57 Відповісти
Вінницька область не маленька. У цих голів є прізвища? Хоч назви громад напишіть. А то у вас виходить "чую дзвін, але не знаю де він". І я не писав, що всі чиновники білі та пухнасті. Не перекручуйте будь ласка.
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11.03.2025 18:54 Відповісти
А як шо у Вас будуть прізвища це щось поміняє ?
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11.03.2025 22:54 Відповісти
Звичайно. Це ж не буде виглядати як позачерговий диванний висєр.
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12.03.2025 09:10 Відповісти
тобто тобі головне, що як виглядає?
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12.03.2025 18:05 Відповісти
Та на нього як бт пофіг.
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12.03.2025 20:28 Відповісти
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11.03.2025 14:41 Відповісти
Бідненькі.
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11.03.2025 15:12 Відповісти
Ну просто обійняти цих бідолаг і плакати!
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11.03.2025 15:53 Відповісти
А 4 тищщі вчителям коли буде?
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11.03.2025 16:08 Відповісти
З цим вони впораються, це ж не пенсії підвищити.
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11.03.2025 16:09 Відповісти
Система , як завжди - залучається підтримкою чиновників перед близькими виборами !
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11.03.2025 16:29 Відповісти
Хто зна - завжди допомагало ...
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11.03.2025 16:57 Відповісти
Чиновників скуповують перед виборами, а простих лохів у ДІЇ
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11.03.2025 21:40 Відповісти
З такими держслужбовцями ми точно війну виграємо, но скільки для цього загине війскових. Крім того, як пояснити ЄС для чого ми просимо гроши на заході якщо вони їдуть не на військових, а на інвалідів з держслужб. А військові на фронті будут отримувати мінімум снарядів і інших ***********. Невже ви ніяк не зупинитесь. Невже неможливо установить розмір максимальних зарплат та пенсій. Хоча би на час війни. Пенсіонери виживають, а ці слуги зовсім знахабніли.
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11.03.2025 16:33 Відповісти
скоротити вдвічі

тим, хто лишився - підняти з/п на 50% і сказати, що якщо не будуть справлятись, то їх замінять
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11.03.2025 16:49 Відповісти
так победим!
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11.03.2025 18:41 Відповісти
Ось вона, наша потужна вiдповiдь на припинення поставок зброi i зупинку фiнансовоi допоги вiд США! Буде знати наших мiстер Трамп!
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11.03.2025 19:49 Відповісти
Тобто прокурорам-інвалідам та решті дармоїдів і хабарників ще піднімуть зарплати?
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11.03.2025 21:11 Відповісти
Ну да, пенсіонерам - грошей не має, армії - грошей не має, чиновничкам - зарплата вдвічі зросте ... Чудове рішення , головне ''начасі"....
"Гетманцев: Грошей на програми боротьби з бідністю немає, тому "тисяча від Зеленського" - вдала ініціатива "
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12.03.2025 07:15 Відповісти
за підвищенням податків одразу підвищують зарплати чиновникам
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12.03.2025 09:07 Відповісти
в Каменец Подольском педуниверситете зарплата ассистента преподавателя 8000 гривен или около того. Ректор этого же вуза на порше ездит. Аналогичная ситуация и в аграрном университете. там предприниматель от земли купил должность ректора, ну и со всеми выходящими последствиями. Поэтому что то не то происходит с зарплатами госслужащих.
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12.03.2025 11:19 Відповісти

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