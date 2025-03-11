Найбільші німецькі компанії не збираються повертатися в Росію

Найбільші компанії Німеччини не збираються повертатися до Росії, незважаючи на можливе завершення розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України та зняття санкцій.

Про це пише Deutsche Welle.

За підрахунками Київської школи економіки, повністю з Росії пішли 68 із 352 німецьких компаній, решта або продовжують бізнес (204 компанії), або якимось чином обмежили або заморозили свої операції в РФ.

Видання опитало німецькі компанії, що покинули Росію або залишилися там, чи змінилися їхні плани на російський ринок через зміну риторики адміністрації США.

"Ми не можемо робити припущення про майбутнє, але будь-якої участі в Росії в даний час не передбачається", – відповіли в Siemens.

До виходу з РФ у компанії працювали близько 2700 російських співробітників, а оборот там у 2021 році становив 834 млн євро. Компанія пішла з Росії після 170 років роботи в країні.

Adidas офіційно не виходив із Росії, але після початку повномасштабної війни закрив свої магазини, припинив онлайн-торгівлю та закінчив спонсорську діяльність у країні. На тлі нових переговорів у вирішенні компанії "нічого не змінилося", відповілив компанії.

На презентації на початку березня представник компанії зізнався, що про російський ринок вони не думають "ні секунди".

У Volkswagen також розповіли, що концерн "на даний момент не планує повертатися на російський ринок", додавши, що не коментують "будь-які майбутні сценарії і можливі варіанти розвитку подій".

Представник Bosch заявив, що на даний момент у компанії немає подібних планів і поки "занадто рано" обговорювати російський ринок.

Один з найбільших у світі виробників верстатів – німецький концерн Trumpf – заявив, що остаточно залишив Росію у квітні 2024 року і "нині не розглядає повернення за жодних обставин".

Представники магазинів Metro, що продовжують роботу в Росії, і виробника мастильних матеріалів Fuchs заявили, що не планують жодних змін у своїй роботі.

Раніше видання Bloomberg писало, що промислові підприємства Німеччини на сході країни вже планують час, коли російський газ повернеться до Європи. Так, у деяких колах уже почалися розмови про повернення поставок, навіть до закінчення розв'язаної Росією війни проти України.

Згодом стало відомо, що німецький уряд вивчає важелі, які має, щоб запобігти введенню в експлуатацію російських трубопроводів "Північних потоків", що може начебто статися внаслідок домовленостей між Росією та США у контексті мирного врегулювання в Україні.

Перед тим віцепрем'єр РФ Денис Мантуров заявив, що іноземні компанії, які пішли з Росії після початку розв'язаної РФ війни проти України, поки не говорили про своє повернення.