Торговельна війна: Трамп доручив додатково підвищити мита на товари з Канади із завтрашнього дня
США вводять нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.
Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".
Зокрема, Трамп доручив Міністерству торгівлі вже з 12 березня запровадити додаткові 25%-ві тарифи на всю сталь та алюміній із Канади після того, як провінція Онтаріо встановила 25%-й тариф на електроенергію, що надходить до США.
"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що знаходиться під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", – заявив американський президент.
Він також пригрозив із 2 квітня суттєво підвищити митні тарифи на канадські автомобілі, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді" у випадку, "якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою".
На думку Трампа, Канада платить "дуже мало на національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати у військовому захисті".
"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс – це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", – додав американський президент.
Торговельна війна Трампа: Що відомо
Як повідомлялося, з 4 березня Трамп вже запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.
У відповідь колишній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".
Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.
7 березня прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа. 10 березня він затвердив це рішення.
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Кремлевский патоген: Трамп обходится США в разы дороже демилитаризации РФ
https://www.youtube.com/watch?v=iVCpMLlD20o
Ми дивимось в завтрашній день, а Трампло дивиться на тиждень наперед.
Так - акції впали. Але великій бізнес якраз зараз і продає акції, щоби відкупити їх назад на мінімумі, тобто вони і на падінні зароблять. Втратять лише утримувачі малих пакетів. Я вже мовчу про інструменти хеджирування ризиків.
Трампло хоче повернути виробництво назад в Америку. Як цього добитись?
Зробити так, аби торгувати через кордон стало невигідно. Те, що паралельно це призведе до великої кризи, причому не тільки в Америці, а і по всьому світі, його мало турбує, більш того - якщо криза почнеться із США, то і скінчиться вона теж починаючи з них, і тільки після цього почне стабілізуватись весь позосталий світ. Тільки вже на інших рівнях економік.
Так - заплатить за це кожен громадянин Америки, та й не тільки. Але хіба це може турбувати бізнесмена з повною відсутністю емпатії? Та й в мене є величезні сумніви, що Трампло надовго застряг в президентському кріслі - по задуму, владу мають перебрати зовсім інші сили - ті, які написали план зміни всього держапарату, і недарма почали вони із ФБР, ЦРУ, Пентагону, тобто всього силового блоку, і частково ще в минулу каденцію - Верховного суду.
в кріслі преза.....
сша це не Україна і не оркостан де можна керувати одноосібно
А він якраз і є провідником тих сил, які задумали тихий, але швидкий держпереворот.
І те, що Трампло зараз відбирає гроші у виробників зброї - це теж входить в їхні плани, бо їхне місце намагаються зайняти новітні бізнесмени від новітньої зброї, яка не про танки, снаряди, літаки і авіаносці, а які про штучний інтелект, кібератаки, рої дронів, і психологічні операції проти всіх інших країн.
а в сша діє!
Політика адміністрації Трампа, спрямована проти канадських товарів, відбувається незважаючи на те, що CUSMA є угодою про вільну торгівлю, яку сам Трамп очолював і яку кілька років тому назвав «найкращою і найважливішою торговельною угодою, коли-небудь укладеною США».
Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт і прем'єр-міністр Саскачевану Скотт Мо поки що відмовилися розглядати цей крок.
США ввозять з Канади від 50% до 75% алюмінію, і в американців немає можливості для імпортозаміщення, оскільки виробництво цього металу вимагає дешелої електроенергії. У Канаді розвинена гідроенергетика, а в США немає вільних потужностей.
Розраховувати на те, що американці побудують свої алюмінієві комбінати, не доводиться, оскільки заводи - справа дорога, а тарифи Трампа ефемерні: сьогодні вони є, а завтра їх немає. В той же час канадці постраждають в меншій мірі, оскільки алюміній вільно торгується на ринку і його легко складувати в очікуванні кращої кон'юнктури.
«Подібний вчинок підходить ворогу США. Це - удар під дих американській економіці», - пише Саммерс і попереджає, що тарифи проти Канади збільшують ризики рецесії, тоді як ще нещодавно, перед інавгурацією Трампа, економісти та інвестори сподівалися, що його політика призведе не до спаду і навіть не до уповільнення, а до прискорення зростання найбільшої економіки світу.