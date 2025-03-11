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Новини
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Торговельна війна: Трамп доручив додатково підвищити мита на товари з Канади із завтрашнього дня

Трамп доручив додатково підвищити мита на товари з Канади

США вводять нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.

Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".

Зокрема, Трамп доручив Міністерству торгівлі вже з 12 березня запровадити додаткові 25%-ві тарифи на всю сталь та алюміній із Канади після того, як провінція Онтаріо встановила 25%-й тариф на електроенергію, що надходить до США.

"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що знаходиться під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", – заявив американський президент.

Він також пригрозив із 2 квітня суттєво підвищити митні тарифи на канадські автомобілі, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді" у випадку, "якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою".

На думку Трампа, Канада платить "дуже мало на національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати у військовому захисті".

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс – це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", – додав американський президент.

Торговельна війна Трампа: Що відомо

Як повідомлялося, з 4 березня Трамп вже запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь колишній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.

7 березня прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа. 10 березня він затвердив це рішення.

Автор: 

Канада (498) мито (790) США (4862) Трамп Дональд (625)


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Топ коментарі
+9
Підозрюю, що неоімперіалізм - це новий штам вірусу, який геть знищує розумову функцію мозку.
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11.03.2025 18:22
+8
не знаю скільки протримається цей ...банутий, виживший з розуму блондин
в кріслі преза.....
сша це не Україна і не оркостан де можна керувати одноосібно
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11.03.2025 18:25
+7

Кремлевский патоген: Трамп обходится США в разы дороже демилитаризации РФ
https://www.youtube.com/watch?v=iVCpMLlD20o
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11.03.2025 18:22
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Кремлевский патоген: Трамп обходится США в разы дороже демилитаризации РФ
https://www.youtube.com/watch?v=iVCpMLlD20o
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11.03.2025 18:22 Відповісти
І що, перемога? А те, що по таким фантастичним цінам купувати в США ці метали тепер не стануть, і від цього виникне дефіцит, і як наслідок підвищення цін на власні метали, Трамп не прораховує?
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11.03.2025 18:22 Відповісти
По перше почнуться звільнення робітників всього ланцюга починаючи з карєрів та рудників.
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11.03.2025 18:39 Відповісти
Там не все так просто.
Ми дивимось в завтрашній день, а Трампло дивиться на тиждень наперед.

Так - акції впали. Але великій бізнес якраз зараз і продає акції, щоби відкупити їх назад на мінімумі, тобто вони і на падінні зароблять. Втратять лише утримувачі малих пакетів. Я вже мовчу про інструменти хеджирування ризиків.

Трампло хоче повернути виробництво назад в Америку. Як цього добитись?
Зробити так, аби торгувати через кордон стало невигідно. Те, що паралельно це призведе до великої кризи, причому не тільки в Америці, а і по всьому світі, його мало турбує, більш того - якщо криза почнеться із США, то і скінчиться вона теж починаючи з них, і тільки після цього почне стабілізуватись весь позосталий світ. Тільки вже на інших рівнях економік.

Так - заплатить за це кожен громадянин Америки, та й не тільки. Але хіба це може турбувати бізнесмена з повною відсутністю емпатії? Та й в мене є величезні сумніви, що Трампло надовго застряг в президентському кріслі - по задуму, владу мають перебрати зовсім інші сили - ті, які написали план зміни всього держапарату, і недарма почали вони із ФБР, ЦРУ, Пентагону, тобто всього силового блоку, і частково ще в минулу каденцію - Верховного суду.
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11.03.2025 18:53 Відповісти
Много букхф и нифига не ясно как мигом просветлели Америка в Великую депрессию что их и сейчас морозом прошибает в пекло...Украина спасла Канаду США и Европу именно Украина имела кацапо комуняско ж@#дивский Голодомор наше зерноспасло миллионы в Европе Канаде и США людей от смерти голодной..как же коротка стала память на северном континенте Америки..молчу про Будапештский меморандум
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11.03.2025 19:04 Відповісти
Розумному - достатньо!
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11.03.2025 19:06 Відповісти
Вот вот розумные это кто трампон Ху..Ло Кым Лукашенко Аятолла !? Все розумные как раз и начинают катастрофы войны считая себя равными Богу..а на деле посредственная слизь и моль бледная перечитайте стишок Маршака "Тараканище" вот там все наше бытие грешное и описано...
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11.03.2025 19:54 Відповісти
Підозрюю, що неоімперіалізм - це новий штам вірусу, який геть знищує розумову функцію мозку.
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11.03.2025 18:22 Відповісти
Це саме відбувалось і в 30-ті роки 20-го століття.
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11.03.2025 18:57 Відповісти
...неотрампізм!
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11.03.2025 19:05 Відповісти
не знаю скільки протримається цей ...банутий, виживший з розуму блондин
в кріслі преза.....
сша це не Україна і не оркостан де можна керувати одноосібно
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11.03.2025 18:25 Відповісти
Питання в тому, хто сяде на його місце. А це буде саме Венс!
А він якраз і є провідником тих сил, які задумали тихий, але швидкий держпереворот.
І те, що Трампло зараз відбирає гроші у виробників зброї - це теж входить в їхні плани, бо їхне місце намагаються зайняти новітні бізнесмени від новітньої зброї, яка не про танки, снаряди, літаки і авіаносці, а які про штучний інтелект, кібератаки, рої дронів, і психологічні операції проти всіх інших країн.
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11.03.2025 19:02 Відповісти
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11.03.2025 18:38 Відповісти
Мабудь це руде їбу...ко довго не поцарює! 😁
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11.03.2025 18:40 Відповісти
він хворий дебіл
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11.03.2025 18:41 Відповісти
ТаМпон реально разрушает америку в Угоду пуХулу!это страшнейшая ошибка самого умного электората сша выбрать дыбТрамПон презиком!лопнет презик этот!и все окажутся в его секреции американцы!
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11.03.2025 18:42 Відповісти
Діагноз який?Скажіть діагноз..
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11.03.2025 18:55 Відповісти
це у нас імпічмент не працює
а в сша діє!
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11.03.2025 20:40 Відповісти
На тлі вкрай негативної реакції фондового ринку Трамп тимчасово призупинив впровадження тарифів на канадський експорт, які «відповідають» умовам угоди між Канадою та США та Мексикою (CUSMA) до 2 квітня.

Політика адміністрації Трампа, спрямована проти канадських товарів, відбувається незважаючи на те, що CUSMA є угодою про вільну торгівлю, яку сам Трамп очолював і яку кілька років тому назвав «найкращою і найважливішою торговельною угодою, коли-небудь укладеною США».
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11.03.2025 20:53 Відповісти
Прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд також закликав інші провінції - зокрема, Альберту, яка відправляє понад чотири мільйони барелів нафти на день на південь від кордону, і Саскачеван, яка постачає калій, критично важливий для сільського господарства США - розглянути можливість введення експортних податків на ці товари.

Прем'єр-міністр Альберти Даніель Сміт і прем'єр-міністр Саскачевану Скотт Мо поки що відмовилися розглядати цей крок.
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11.03.2025 21:00 Відповісти
В Канаді, по опитуванням, лише 10% не проти приєднатися до США, в Альберті 18%, а в Саскачевані 15%.
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11.03.2025 21:03 Відповісти
США імпортують понад 85 відсотків калійних добрив, які вони використовують, з них 90 відсотків - із Саскачевану.
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11.03.2025 21:32 Відповісти
Маємо надію, що справжній американський патріот, відданий ідеалам демократії і свободи, нарешті позбудеться новітнього американського гітлера і інших венсотрамповолтців за допомогою божих дронів. Бо інакше може виборів в США більше і не буде.
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11.03.2025 21:36 Відповісти
BBC
США ввозять з Канади від 50% до 75% алюмінію, і в американців немає можливості для імпортозаміщення, оскільки виробництво цього металу вимагає дешелої електроенергії. У Канаді розвинена гідроенергетика, а в США немає вільних потужностей.

Розраховувати на те, що американці побудують свої алюмінієві комбінати, не доводиться, оскільки заводи - справа дорога, а тарифи Трампа ефемерні: сьогодні вони є, а завтра їх немає. В той же час канадці постраждають в меншій мірі, оскільки алюміній вільно торгується на ринку і його легко складувати в очікуванні кращої кон'юнктури.
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11.03.2025 21:40 Відповісти
Колишній міністр фінансів США Ларрі Саммерс назвав нове тарифне рішення Трампа найгіршим у його торговій політиці, оскільки воно підвищить ціни на сировину для американської промисловості, в якій зайнято 10 мільйонів людей.
«Подібний вчинок підходить ворогу США. Це - удар під дих американській економіці», - пише Саммерс і попереджає, що тарифи проти Канади збільшують ризики рецесії, тоді як ще нещодавно, перед інавгурацією Трампа, економісти та інвестори сподівалися, що його політика призведе не до спаду і навіть не до уповільнення, а до прискорення зростання найбільшої економіки світу.
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11.03.2025 21:43 Відповісти

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