Торговельна війна: Трамп доручив додатково підвищити мита на товари з Канади із завтрашнього дня

США вводять нові тарифи проти Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США.

Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial, передає "Європейська правда".

Зокрема, Трамп доручив Міністерству торгівлі вже з 12 березня запровадити додаткові 25%-ві тарифи на всю сталь та алюміній із Канади після того, як провінція Онтаріо встановила 25%-й тариф на електроенергію, що надходить до США.

"Незабаром я оголошу надзвичайний стан в електроенергетиці в зоні, що знаходиться під загрозою. Це дозволить США швидко зробити все необхідне, щоб зменшити цю неправомірну загрозу з боку Канади", – заявив американський президент.

Він також пригрозив із 2 квітня суттєво підвищити митні тарифи на канадські автомобілі, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді" у випадку, "якщо інші кричущі тарифи, які вже давно існують, не будуть скасовані Канадою".

На думку Трампа, Канада платить "дуже мало на національну безпеку, покладаючись на Сполучені Штати у військовому захисті".

"Ми субсидуємо Канаду на суму понад $200 млрд на рік. ЧОМУ? Так більше не може тривати. Єдине, що має сенс – це зробити Канаду нашим омріяним П'ятдесят першим штатом", – додав американський президент.

Торговельна війна Трампа: Що відомо

Як повідомлялося, з 4 березня Трамп вже запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь колишній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.

7 березня прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа. 10 березня він затвердив це рішення.