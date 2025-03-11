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Новини
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Трейдери навчилися обходити санкції проти російської нафти, її експорт у березні різко зросте, – Reuters (оновлено)

танкер

Росія планує суттєво збільшити експорт нафти до Китаю та Індії у березні, який впав після останніх санкцій проти російського "тіньового флоту", запроваджених адміністрацією президента США Джо Байдена у січні.

Це вказує на те, що трейдери та нафтопереробники знаходять способи обійти санкції вже невдовзі після їх запровадження, пише Reuters.

Так, експорт російської нафти до Китаю морем суттєво зменшився у перші два місяці цього року, частково в результаті нових санкцій США.

За підрахунками аналітиків компанії Kpler, постачання нафти до Китаю з Росії морем впали 969 тис. барелів на добу у лютому, порівняно з 1,01 мільйона барелів на добу у січні, лютневий показник також став найменшим з грудня 2022 року.

Загалом за підсумками двох місяців морський експорт нафти до Китаю з Росії склав 990 тис. барелів на добу, що на 270 тис. барелів на добу менше, ніж за попередні два місяці (листопад-грудень 2024 року).

Постачання російської нафти до Індії також впали. За даними Kpler, у лютому Індія отримувала 1,43 млн барелів російської нафти на добу, що є найнижчим показником із січня 2023 року та значно менше січневого показника на рівні 1,63 млн барелів на добу.

Загалом, за перші два місяці 2025 року Індія імпортувала з Росії 1,56 млн барелів на добу, порівняно із 1,63 млн барелів на добу за попередні два місяці.

Однак у березні Росія планує збільшити експорт російської нафти своїм найбільшим покупцям.

Очікується, що постачання російської нафти до Індії у березні зросте до 1,92 млн барелів на добу, що буде найвищим показником з липня минулого року, коли вони сягали 2,1 млн барелів на добу, свідчать розрахунки Kpler.

Китай планує отримати з Росії у березні 973 тис. барелів нафти на добу, що вище рівня лютого. Цей обсяг може бути більшим, адже експорт нафти з російських тихоокеанських портів до Китаю займає лише тижневий рейс.

Читайте також: На заміну російській: Індія збільшила експорт нафти зі США до найвищого за два роки рівня

Окрым того, як пише Bloomberg, санкції США проти російського "тіньового" флоту демонструють ознаки послаблення. Так, кілька суден із чорного списку вперше за більш ніж рік завантажилися, що дало змогу Росії збільшити обсяги поставки сирої нафти, передає LIGA.net.

Як повідомляється, останніми днями три судна з чорного списку завантажили вантажі флагманського російського сорту Pacific і відпливли з головного регіонального порту країни.

Супутникові знімки свідчать про те, що дедалі більше танкерів залишають якірні стоянки на захід від порту "Находка", де вони простоювали з моменту запровадження санкцій.

Bloomberg пов'язує це з політикою нового президента США Дональда Трампа, який заявив про бажання якнайшвидше закінчити російсько-українську війну, що потенційно відкриває шлях до пом'якшення обмежень на торгівлю російською нафтою.

Як повідомлялося, 10 січня цього року США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Через нові санкції російська нафта загальною вартістю близько $1,3 млрд застрягла в морі, оскільки Індія та деякі порти Китаю відмовилися приймати вантажі на підсанкційних танкерах, писало агентство Bloomberg. 

Автор: 

Байден Джо (148) нафта (4774) росія (14164) санкції (4375) експорт (3825)


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Топ коментарі
+7
Завжди казав, що найкращі санкції проти кацапської нафти - магура в борт танкера! Що заважає послати в нейтральні води якесь непримітне судно, з якого вночі запускати морські дрони? Умовно, в Індійському океані ніхто не може захистити той танкер...
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11.03.2025 18:30
+7
Єдині дієві санкції це х*ярити по тим кораблям надводним чи підводним дронами
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11.03.2025 18:32
+3
Тоді, коли той, що вводить санкції, НЕ ЗАЦІКАВЛЕНЬ у їх спрацюванні - тоді вони і НЕ ПРАЦЮЮТЬ.
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11.03.2025 18:28
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От несподіванка. А хіба так можна було???
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11.03.2025 18:15 Відповісти
Тоді, коли той, що вводить санкції, НЕ ЗАЦІКАВЛЕНЬ у їх спрацюванні - тоді вони і НЕ ПРАЦЮЮТЬ.
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11.03.2025 18:28 Відповісти
Завжди казав, що найкращі санкції проти кацапської нафти - магура в борт танкера! Що заважає послати в нейтральні води якесь непримітне судно, з якого вночі запускати морські дрони? Умовно, в Індійському океані ніхто не може захистити той танкер...
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11.03.2025 18:30 Відповісти
тож "МИ" знаємо про це,
тому експорт різко зросте!!!!
а може тому що "МИ" з подачі трампа, так хочемо????
це ***** так.
комусь присудили штраф, а він знайшов можливість не платити
комусь дали срок, а він чомусь не сів, бо ***, щось придумав.
абсурд!!!!
прямий інтерес володарів світу, не більше але й не меньше!!!!
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11.03.2025 18:32 Відповісти
Єдині дієві санкції це х*ярити по тим кораблям надводним чи підводним дронами
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11.03.2025 18:32 Відповісти
А дрони сам доставиш?
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11.03.2025 18:55 Відповісти
Уявляєш яка екологічна КАТАСТРОФА станеться?
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11.03.2025 18:58 Відповісти
Уявляєш, скільки під час 2 світової було спалено та потоплено танкерів з грузом. І що?
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11.03.2025 19:02 Відповісти
Я уявляю, що у 1939-1946 роках танкери були у ДЕСЯТКИ РАЗІВ МЕНШІ (якщо не в сотню), ніж *******!
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11.03.2025 19:16 Відповісти
Уявляю що якщо світу так само не байдуже що россія х*яре Українські міста їм так само буде не байдуже що їхній флот перевозе нафту продаж якої спонсує видобуток ракет які вбивають наших людей і як результат екологію теж бо боротись з цим єи танкерами треба. Тому всі питання у грети тумберг і інших повинні бути виключно до кацапів. Припиняйте порушувати санкції і продавати китайозам з гіндусамт нафту і ми не будем ваші танкери х*ярити. Як ці дрони туди доставляти це вже питання нашого ВМС. В України е цивільні судна. Робіть свій тіньовий флот і доставляйте БЕК туди куди пливе росс нафто флот і запускайте дрони.
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11.03.2025 19:34 Відповісти
Світу - БАЙДУЖЕ!
Доказано Маріуполем.
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11.03.2025 19:36 Відповісти
Ну ти напевно не зрозумі(в/ла) мій сарказм. Я це і мав на увазі що так як і їм "не байдуже" то і нам на їхні екологічні проблеми мусе бути "не байдуже". Це мабуть дуже мала ціна їхньої цинічної підтримки кацапів
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11.03.2025 19:47 Відповісти
Ні.
Екологічні проблеми як раз нам НЕ байдужі, бо вони вдарять і по нам також.
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11.03.2025 19:50 Відповісти
Ну то вмирайте далі. Кацапи все одно будуть нищити все і всіх в Україні і на екологію їм так само насрати коли їхні корита ламаються при штурмі і нафта по всьому морю чи океану проллється то вспоминай свої слова про вашу потужну не байдужість
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11.03.2025 19:59 Відповісти
То не наші проблеми
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12.03.2025 09:26 Відповісти
Не розумію, чому індуси купують ту нафту кацапську. Ринкова ціна на біржі нафти рівня WTI/Urals зараз становить 67 доларів, санкційне обмеження для кацапів - 60 доларів. Ото є сенс індусам ризикувати зарад такої мізерної різниці? Тим більше, що треба ще додати вартість доставки танкерами із рашки. А тут в Індії сауди і ОАЕ під боком. Хіба не вигідніше в них купувати?
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11.03.2025 18:36 Відповісти
Жодних ризиків - тим більше , що платять вони не баксами , а рупіями !
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11.03.2025 19:01 Відповісти
Тож не треба дивуватися (до речі наші ЗМІ про це не пишуть ...) що кацапський рубль , з нового року , укріпився зі 120 до 85 за $ ... санкції
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11.03.2025 19:05 Відповісти
ASY-Lviv. Світ добре заробляє на обмані і на санкціях. Порядність і чесноти вартують великих грошей. Світова економіка викинула чесну людину у смітник. Тому не варто країнам, особливо капіталістичним, видавати себе за діючого мораліста. В самої Україні нема моральності у судах, меріях і міністерствах. Усе діється на Ваших очах, чи не так?! Основа цивілізаційного способу життя давно загинула у нас з Вами, але залишкі і нове сприйняття відносин народжується під кулями і снарядами. Йде примусове повернення абсолютної довіри і найкращіх проявів суспільних людських одиниць майбутньої перебудови центральної Європи. Штучний інтелект нам з Вами усе нагадає і запише у спадок власної недосконалості на завжди! 11.03.25 р.
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11.03.2025 19:19 Відповісти
"Окрым", я за ним теж сумую
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11.03.2025 19:30 Відповісти
Агент Краснов в работе.
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11.03.2025 21:20 Відповісти
Та нічого вони не навчились , не робіть з мухи слона . Санкції з приходом трампа ослабли , оце і вся причина того - чому кацапи осміліли .
Американці кажуть що їхні супутники бачать як кацапські підсанкційні кораблі завантажують нафту , і бачать - куди вони йдуть , де розвантажуються і тд. , але нинішня адміністрація Білого дурдому на це не реагує ніяк . Роблять вигляд що нічого не відбувається .
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11.03.2025 21:44 Відповісти

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