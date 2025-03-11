Трейдери навчилися обходити санкції проти російської нафти, її експорт у березні різко зросте, – Reuters (оновлено)

Росія планує суттєво збільшити експорт нафти до Китаю та Індії у березні, який впав після останніх санкцій проти російського "тіньового флоту", запроваджених адміністрацією президента США Джо Байдена у січні.

Це вказує на те, що трейдери та нафтопереробники знаходять способи обійти санкції вже невдовзі після їх запровадження, пише Reuters.

Так, експорт російської нафти до Китаю морем суттєво зменшився у перші два місяці цього року, частково в результаті нових санкцій США.

За підрахунками аналітиків компанії Kpler, постачання нафти до Китаю з Росії морем впали 969 тис. барелів на добу у лютому, порівняно з 1,01 мільйона барелів на добу у січні, лютневий показник також став найменшим з грудня 2022 року.

Загалом за підсумками двох місяців морський експорт нафти до Китаю з Росії склав 990 тис. барелів на добу, що на 270 тис. барелів на добу менше, ніж за попередні два місяці (листопад-грудень 2024 року).

Постачання російської нафти до Індії також впали. За даними Kpler, у лютому Індія отримувала 1,43 млн барелів російської нафти на добу, що є найнижчим показником із січня 2023 року та значно менше січневого показника на рівні 1,63 млн барелів на добу.

Загалом, за перші два місяці 2025 року Індія імпортувала з Росії 1,56 млн барелів на добу, порівняно із 1,63 млн барелів на добу за попередні два місяці.

Однак у березні Росія планує збільшити експорт російської нафти своїм найбільшим покупцям.

Очікується, що постачання російської нафти до Індії у березні зросте до 1,92 млн барелів на добу, що буде найвищим показником з липня минулого року, коли вони сягали 2,1 млн барелів на добу, свідчать розрахунки Kpler.

Китай планує отримати з Росії у березні 973 тис. барелів нафти на добу, що вище рівня лютого. Цей обсяг може бути більшим, адже експорт нафти з російських тихоокеанських портів до Китаю займає лише тижневий рейс.

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Окрым того, як пише Bloomberg, санкції США проти російського "тіньового" флоту демонструють ознаки послаблення. Так, кілька суден із чорного списку вперше за більш ніж рік завантажилися, що дало змогу Росії збільшити обсяги поставки сирої нафти, передає LIGA.net.

Як повідомляється, останніми днями три судна з чорного списку завантажили вантажі флагманського російського сорту Pacific і відпливли з головного регіонального порту країни.

Супутникові знімки свідчать про те, що дедалі більше танкерів залишають якірні стоянки на захід від порту "Находка", де вони простоювали з моменту запровадження санкцій.

Bloomberg пов'язує це з політикою нового президента США Дональда Трампа, який заявив про бажання якнайшвидше закінчити російсько-українську війну, що потенційно відкриває шлях до пом'якшення обмежень на торгівлю російською нафтою.

Як повідомлялося, 10 січня цього року США оголосили про масштабний пакет санкцій проти експорту російської нафти в обхід запроваджених країнами "Великої сімки" обмежень.

Зокрема, до санкційного списку (SDN List) потрапили 183 танкери, причетні до транспортування російської нафти, а також потрапили великі російські страхові компанії – "Інгосстрах" та "Альфа-Страхування", які займаються страхуванням морського експорту нафти з Росії.

Крім того, до санкційних списків внесли велику російську нафтову компанію "Сургутнєфтєгаз", а також пов'язаний з нею "Сургутнєфтєгазбанк" та інші підприємства. Також санкції запровадили проти цілої низки дочірніх компанії великої нафтової компанії "Газпром Нєфть".

Через нові санкції російська нафта загальною вартістю близько $1,3 млрд застрягла в морі, оскільки Індія та деякі порти Китаю відмовилися приймати вантажі на підсанкційних танкерах, писало агентство Bloomberg.