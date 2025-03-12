Українські біженці у ЄС мають зберегти громадянство України з усіма правами і обов’язками, – очільник Мін’єдності

Україні необхідна суттєва лібералізація підходів до реформи множинного громадянства, адже українські біженці у Європі невдовзі почнуть отримувати паспорти країн ЄС.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

"Множинне громадянство – це велика реформа для країни, для світогляду нашого суспільства. Це важливо тому, що у нас мало людей… Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт… Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю", – зазначив Чернишов.

Водночас він наголосив, основною цільовою аудиторією запровадження множинного громадянства мають стати українські біженці у Європі, які вже невдовзі зможуть претендувати на отримання громадянства країн ЄС, де вони перебувають.

"Основною метою є те, що багато українців їдуть в Європу, їм пропонується європейське громадянство дуже швидко, не 10-15 років, а 3-5 років, і з огляду на діюче законодавство, якщо вони отримають паспорт, скажімо, Іспанії, вони не можуть зберігати український паспорт. Вони його не здають і потрапляють в юридичний казус. Нам головне зберегти цих українців і дати їм можливість зберігати українське громадянство з усіма правами і обов’язками", – пояснив Чернишов.

З огляду на це він наголосив, що він за лібералізацію підходу до громадянства України.

"Українське громадянство – це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, щоб туди ніхто не проник. Нам потрібно заохочувати людей", – сказав віцепремʼєр.

На думку очільника Мін’єдності, впровадження множинного громадянства має передбачати:

"легалізацію" громадян України, які уже отримали громадянство інших країн;

автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців;

збереження первинного громадянства;

запровадження "Національних карт" (UA community Card, UA national Card);

спрощення процедури надання громадянства України іноземцям;

відтермінування складання іспитів для отримання громадянства.

"Це ще не прийняте рішення, це мій підхід", – додав Чернишов.

Крім того, він вважає, що законопроєкт №11469 не вирішить усіх проблем, а буде лише базовою констатацією наявності множинного громадянства. Віцепремʼєр додав, що цей документ має шанс бути ухваленим в цілому в першому півріччі 2025 року.

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Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону №11469 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Законопроєктом, зокрема: