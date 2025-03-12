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Новини
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Українські біженці у ЄС мають зберегти громадянство України з усіма правами і обов’язками, – очільник Мін’єдності

Олексій Чернишов

Україні необхідна суттєва лібералізація підходів до реформи множинного громадянства, адже українські біженці у Європі невдовзі почнуть отримувати паспорти країн ЄС.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.

"Множинне громадянство – це велика реформа для країни, для світогляду нашого суспільства. Це важливо тому, що у нас мало людей… Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт… Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю", – зазначив Чернишов.

Водночас він наголосив, основною цільовою аудиторією запровадження множинного громадянства мають стати українські біженці у Європі, які вже невдовзі зможуть претендувати на отримання громадянства країн ЄС, де вони перебувають.

"Основною метою є те, що багато українців їдуть в Європу, їм пропонується європейське громадянство дуже швидко, не 10-15 років, а 3-5 років, і з огляду на діюче законодавство, якщо вони отримають паспорт, скажімо, Іспанії, вони не можуть зберігати український паспорт. Вони його не здають і потрапляють в юридичний казус. Нам головне зберегти цих українців і дати їм можливість зберігати українське громадянство з усіма правами і обов’язками", – пояснив Чернишов.

З огляду на це він наголосив, що він за лібералізацію підходу до громадянства України.

"Українське громадянство – це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, щоб туди ніхто не проник. Нам потрібно заохочувати людей", – сказав віцепремʼєр.

На думку очільника Мін’єдності, впровадження множинного громадянства має передбачати:

  • "легалізацію" громадян України, які уже отримали громадянство інших країн;
  • автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців;
  • збереження первинного громадянства;
  • запровадження "Національних карт" (UA community Card, UA national Card);
  • спрощення процедури надання громадянства України іноземцям;
  • відтермінування складання іспитів для отримання громадянства.

"Це ще не прийняте рішення, це мій підхід", – додав Чернишов.

Крім того, він вважає, що законопроєкт №11469 не вирішить усіх проблем, а буде лише базовою констатацією наявності множинного громадянства. Віцепремʼєр додав, що цей документ має шанс бути ухваленим в цілому в першому півріччі 2025 року.

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Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону №11469 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".

Законопроєктом, зокрема:

  • закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства);
  • визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців, зокрема у спрощеному порядку;
  • уточнюються умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства України;
  • переглядаються підстави для втрати громадянства України;
  • врегульовується питання правового статусу іноземців, що проходили військову службу у Силах оборони або надавали їм допомогу безпосередньо у зоні бойових дій.

Автор: 

біженці (694) громадянство (132) подвійне громадянство (14) Олексій Чернишов (110) Мін’єд (6)


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Топ коментарі
+14
ох же ж хитрожопий мінєдчик. а ви почнете виправдовувати своє російське?
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12.03.2025 13:36
+13
Думаю-українці,за кордоном,й самі вирішать чи потрібне їм громадянство! А "автоматичне накладання обов'язків" на "майбутні покоління" їм у цьому "допоможе"!
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12.03.2025 13:38
+9
В державі обов"язків ніяких немає - тільки в громадян все життя винен всім і кожному з 8 місяців як в яслі віддали. Заграла вже та *******!
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12.03.2025 13:40
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ох же ж хитрожопий мінєдчик. а ви почнете виправдовувати своє російське?
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12.03.2025 13:36 Відповісти
Ну да - кинути їх на виживання, а тепер згадати, що вони громадяни україни....
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12.03.2025 13:36 Відповісти
Думаю-українці,за кордоном,й самі вирішать чи потрібне їм громадянство! А "автоматичне накладання обов'язків" на "майбутні покоління" їм у цьому "допоможе"!
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12.03.2025 13:38 Відповісти
В державі обов"язків ніяких немає - тільки в громадян все життя винен всім і кожному з 8 місяців як в яслі віддали. Заграла вже та *******!
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12.03.2025 13:40 Відповісти
От тільки не треба під турботою для громадян,ховати свої інтереси подвійного громадянства , вже давно мріяли про це...
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12.03.2025 13:45 Відповісти
та шо ти кажеш..?! чернишов ...та поки ви зеленські🤡🤡 при владі , ніхто не буде триматися за українське громадянство ... я не дозволю такого, ні своїм дітям, а ні онукам !!! валить з пляжу ...
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12.03.2025 13:52 Відповісти
хитро зробленна зеленська шобла , до вас довіри НЕМА !!!
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12.03.2025 13:56 Відповісти
Коли зе-міністри щось верзуть, воно не тримається купи. Пор. (одне за одним):

1) Це важливо тому, що у нас мало людей…
2) Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт…
3) Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю.

Або ще такий шедевр:

"Українське громадянство - це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, щоб туди ніхто не проник. Нам потрібно заохочувати людей".

Заохочувати до чого? Вступити до лав батальйону «Монако»?
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12.03.2025 13:57 Відповісти
Моя покійна свекруха на це точно б так відповіла: Льйоха, не сміши піхву, вона і так смішна!
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12.03.2025 14:00 Відповісти
Подивіться його декларацію, і все буде на своїх місцях (паразитувати на бюджеті його основне завдання)
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12.03.2025 14:04 Відповісти
Слухай, очільник! Це вони тобі щось зобов'язані? Ти щось хорошого для них зробив?
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12.03.2025 14:19 Відповісти
Поки в Україні Конституція поставлена "гарантом" на ПАУЗУ, то яка може бути довіра до висерів його свити?
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12.03.2025 14:45 Відповісти
"Очільник мінєдності" ставить під сумнів вимоги "Основного Закону України".
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12.03.2025 15:01 Відповісти

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