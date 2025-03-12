Українські біженці у ЄС мають зберегти громадянство України з усіма правами і обов’язками, – очільник Мін’єдності
Україні необхідна суттєва лібералізація підходів до реформи множинного громадянства, адже українські біженці у Європі невдовзі почнуть отримувати паспорти країн ЄС.
Про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов, передає Інтерфакс-Україна.
"Множинне громадянство – це велика реформа для країни, для світогляду нашого суспільства. Це важливо тому, що у нас мало людей… Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт… Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю", – зазначив Чернишов.
Водночас він наголосив, основною цільовою аудиторією запровадження множинного громадянства мають стати українські біженці у Європі, які вже невдовзі зможуть претендувати на отримання громадянства країн ЄС, де вони перебувають.
"Основною метою є те, що багато українців їдуть в Європу, їм пропонується європейське громадянство дуже швидко, не 10-15 років, а 3-5 років, і з огляду на діюче законодавство, якщо вони отримають паспорт, скажімо, Іспанії, вони не можуть зберігати український паспорт. Вони його не здають і потрапляють в юридичний казус. Нам головне зберегти цих українців і дати їм можливість зберігати українське громадянство з усіма правами і обов’язками", – пояснив Чернишов.
З огляду на це він наголосив, що він за лібералізацію підходу до громадянства України.
"Українське громадянство – це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, щоб туди ніхто не проник. Нам потрібно заохочувати людей", – сказав віцепремʼєр.
На думку очільника Мін’єдності, впровадження множинного громадянства має передбачати:
- "легалізацію" громадян України, які уже отримали громадянство інших країн;
- автоматичне громадянство для майбутніх поколінь українців;
- збереження первинного громадянства;
- запровадження "Національних карт" (UA community Card, UA national Card);
- спрощення процедури надання громадянства України іноземцям;
- відтермінування складання іспитів для отримання громадянства.
"Це ще не прийняте рішення, це мій підхід", – додав Чернишов.
Крім того, він вважає, що законопроєкт №11469 не вирішить усіх проблем, а буде лише базовою констатацією наявності множинного громадянства. Віцепремʼєр додав, що цей документ має шанс бути ухваленим в цілому в першому півріччі 2025 року.
Як повідомлялося, у грудні 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону №11469 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації права на набуття та збереження громадянства України".
Законопроєктом, зокрема:
- закріплюються допустимі випадки множинності громадянства (підданства);
- визначаються особливості набуття громадянства України та поновлення у громадянстві України для деяких категорій іноземців, зокрема у спрощеному порядку;
- уточнюються умови набуття громадянства України за народженням, за територіальним походженням, а також умови прийняття до громадянства України;
- переглядаються підстави для втрати громадянства України;
- врегульовується питання правового статусу іноземців, що проходили військову службу у Силах оборони або надавали їм допомогу безпосередньо у зоні бойових дій.
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1) Це важливо тому, що у нас мало людей…
2) Я не думаю, що це проблема, якщо канадійські українці отримають як друге громадянство український паспорт…
3) Подвійне громадянство для таких людей не є нашою ціллю.
Або ще такий шедевр:
"Українське громадянство - це не громадянство Монако, що потрібно будувати паркан, щоб туди ніхто не проник. Нам потрібно заохочувати людей".
Заохочувати до чого? Вступити до лав батальйону «Монако»?