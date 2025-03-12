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Новини
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"Метінвест" Ахметова посів перше місце у рейтингу найбільших експортерів України, – Forbes

метінвест

Група "Метінвест", разом зі спільними підприємствами, стала найбільшим експортером України за підсумками 2024 року.

Про це свідчить рейтинг 50 компаній, які зробили вагомий внесок у популяризацію бренду Made in Ukraine у всьому світі та підтримку вітчизняної економіки, укладений виданням Forbes Ukraine.

Окрім "Метінвесту", до першої п’ятірки найбільших експортерів у ГМК також увійшли "АрселорМiттал Кривий Рiг", Ferrexpo та "Інтерпайп". 

Основою для формування рейтингу стали дані про експортні операції від найбільших компаній України та з митної бази ImportGenius, а також виробнича та інша галузева статистика.

За підрахунками Forbes Ukraine, загалом експорт продукції українського ГМК у 2024 році становив $7,3 млрд, а обсяг експорту "Метінвесту" разом зі спільним підприємством "Запоріжсталь" – до $3,9 млрд. Компанія реалізує залізорудну сировину, плоский прокат, сталеві напівфабрикати у 51 країні світу. У 2024 році "Метінвест" вийшов на ринки Індії (вугілля), Швеції та Норвегії (залізорудна сировина).

Серед чинників, що торік впливали на експорт продукції ГМК – відновлення доступу до чорноморських портів та падіння цін. А до найбільших країн-імпортерів української металопродукції та залізорудної сировини ввійшли Польща, Китай, Болгарія, США та Словаччина.

"Наша експортна стратегія дуже не змінилася. Є основні ринки – Україна, країни ЄС, куди ми постачали понад 50% продукції до повномасштабного вторгнення. І є решта, так звані балансові ринки, для яких притаманний більш опортуністичний підхід постачання. Коли нам вигідно, ми туди йдемо, а коли невигідно – не йдемо. Для залізорудної сировини, знову ж таки, наші головні ринки – країни ЄС. І ми розширили географію: вийшли в Скандинавію, країни Північної Європи", – розповів гендиректор групи "Метінвест" Юрій Риженков в інтерв’ю Forbes Ukraine.

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Як відомо, "Метінвест" заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року "Метінвест", з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

Автор: 

Ахметов Рінат (1609) металургія (925) рейтинг (955) експорт (3825) Метінвест (755) Новини компаній (3342)


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Все сировина з ньзкою доданою вартістю, отже пишатися немає чим.
пишатися потрібно експортом викокоінтелектуальних продуктів з високим виістом інтелекту і доданою вартістю .
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12.03.2025 13:44 Відповісти
Погоджуюсь, але не забуваємо, що металургія є критично важливою для економіки України, особливо у воєнний час. Наприклад, у 2024 році експорт металопрокату приніс до країни понад $4,5 мільярда
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12.03.2025 21:47 Відповісти
Ну, да. Вивозить руду з надр, які нибито належать народу України, і за які гинуть наші вояки.
А воно, те руде аметівське лайно, зробило декілька ******** присипало землею, назвавши це укриттям став видатним помогальщіком у боротьбі проти кацапів.
На міліарди продав "народних надр", а потім з того на три копійки подарив.
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12.03.2025 14:02 Відповісти
а в условиях войны у нас есть особо другие варианты? Инвесторы не хотят другие вкладывать деньги, а так хоть людям рабочие места, а стране валютная выручка
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12.03.2025 20:51 Відповісти
А до цих подій чому руда вивозилась?

https://biz.censor.net/news/3125078/tsentralnyyi_gok_ahmetova_za_god_poluchil_225_milliarda_chistoyi_pribyli

Центральний ГОК Ахметки за 18-тий рік отримало прибуток 2,5 млр. грн. Це курам на сміх. За такий показник повішати шельму. Хай краще руда в землі полежить, ніж ця падла буде її розкрадать.
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15.03.2025 14:48 Відповісти
Металургійна і ливарна промисловість продовжують стикатися з низкою викликів попереднього року, таких як: нестача кваліфікованої робочої сили, логістика, безпека тощо
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12.03.2025 21:51 Відповісти

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