Рада скасує обмеження на використання подарованих українським містам автобусів та трамваїв

Верховна Рада cхвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану".

Відповідний урядовий законопроєкт №12177-1 у першому читанні на засіданні у середу підтримали 288 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Законопроєкт покликаний виправити колізію, яка не дозволяє комунальним транспортним підприємствам легально використовувати для перевезення пасажирів автобуси, тролейбуси, трамваї та потяги метро, отримані у якості гуманітарної допомоги.

Зокрема, чинне законодавство забороняє використовувати гуманітарну допомогу для отримання прибутку, відтак перевізники не можуть брати з пасажирів плату за проїзд.

Щоб виправити цю колізію, законопроєктом на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування пропонується встановити, що:

набувачами гуманітарної допомоги для задоволення потреб населення в перевезеннях є комунальні підприємства - автомобільні перевізники та комунальні підприємства - перевізники міського електричного транспорту;

визнаються гуманітарною допомогою автобуси, електробуси, трамвайні вагони, тролейбуси, вагони метрополітену, з метою використання у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу;

гуманітарна допомога не може бути відчужена або передана у користування іншим фізичним або юридичним особам, крім безоплатного відчуження або передачі у користування іншому набувачу гуманітарної допомоги;

не вважається використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку використання комунальними підприємствами транспортних засобів у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу.

Як повідомлялося, у січні Верховна Рада ухвалила за основу пов'язаний законопроєкт №12250про внесення зміни до статті 201-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, у частині непоширення її дії на комунальних перевізників.