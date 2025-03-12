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Новини
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Рада скасує обмеження на використання подарованих українським містам автобусів та трамваїв

автобус

Верховна Рада cхвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану".

Відповідний урядовий законопроєкт №12177-1 у першому читанні на засіданні у середу підтримали 288 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Законопроєкт покликаний виправити колізію, яка не дозволяє комунальним транспортним підприємствам легально використовувати для перевезення пасажирів автобуси, тролейбуси, трамваї та потяги метро, отримані у якості гуманітарної допомоги.

Зокрема, чинне законодавство забороняє використовувати гуманітарну допомогу для отримання прибутку, відтак перевізники не можуть брати з пасажирів плату за проїзд.

Щоб виправити цю колізію, законопроєктом на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування пропонується встановити, що:

  • набувачами гуманітарної допомоги для задоволення потреб населення в перевезеннях є комунальні підприємства - автомобільні перевізники та комунальні підприємства - перевізники міського електричного транспорту;
  • визнаються гуманітарною допомогою автобуси, електробуси, трамвайні вагони, тролейбуси, вагони метрополітену, з метою використання у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу;
  • гуманітарна допомога не може бути відчужена або передана у користування іншим фізичним або юридичним особам, крім безоплатного відчуження або передачі у користування іншому набувачу гуманітарної допомоги;
  • не вважається використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку використання комунальними підприємствами транспортних засобів у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу.

Як повідомлялося, у січні Верховна Рада ухвалила за основу пов'язаний законопроєкт №12250про внесення зміни до статті 201-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, у частині непоширення її дії на комунальних перевізників.

Автор: 

ВР (2863) законопроєкт (1667) парламент (1948) транспорт (505) гуманітарна допомога (202) тролейбус (22)


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Топ коментарі
+5
Спочатку розберіть матчастину, а потім гнівні коментарі. В нас сотні одиниць громадського транспорту, подарованого нашими європейськими партнерами, стоять в парках і депо без діла, а не вистачало рішення ВР про дозвіл на їх використання. Не бачу нічого поганого, що подаровані автобуси і трамваї будуть нарешті возити пасажирів.
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12.03.2025 17:39
+3
"Зокрема, чинне законодавство забороняє використовувати гуманітарну допомогу для отримання прибутку, відтак перевізники не можуть брати з пасажирів плату за проїзд."

Це ще що за маячня? Який дебіл до такого додумався? Хіба гуманітарний автобус не треба заправляти? Хіба не треба ремонтувати? Хіба не треба платити зарплатню його водію чи механіку, який його облуговує? Чи хтось це все робитиме задарма? Влада довбо****ів...
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12.03.2025 18:44
+2
а у ради там ніяких заборон нема на використовування ЗСУ допомоги наданої західними партнерами і волонтерами?
з тих трускавецьких відмінників станеться
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12.03.2025 16:46
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12.03.2025 16:32 Відповісти
Це ви херней займєэтесь
подивіться доходи депутатів а потім кажіть
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12.03.2025 16:53 Відповісти
ти депутат?
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12.03.2025 18:01 Відповісти
а у ради там ніяких заборон нема на використовування ЗСУ допомоги наданої західними партнерами і волонтерами?
з тих трускавецьких відмінників станеться
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12.03.2025 16:46 Відповісти
Наскільки я пам"ятаю, була якась проблема з постановкою такої техніки на баланс, відповідно ремонтувати доводилось за власний рахунок та за допомоги волонтерів, а не держави. Не знаю, чи вже ліквідували цей маразм.
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12.03.2025 18:52 Відповісти
КОЛІЗНИКИ !!!
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12.03.2025 17:16 Відповісти
І довго ж під куполом верховного цирку думали!
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12.03.2025 17:20 Відповісти
Спочатку розберіть матчастину, а потім гнівні коментарі. В нас сотні одиниць громадського транспорту, подарованого нашими європейськими партнерами, стоять в парках і депо без діла, а не вистачало рішення ВР про дозвіл на їх використання. Не бачу нічого поганого, що подаровані автобуси і трамваї будуть нарешті возити пасажирів.
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12.03.2025 17:39 Відповісти
"Зокрема, чинне законодавство забороняє використовувати гуманітарну допомогу для отримання прибутку, відтак перевізники не можуть брати з пасажирів плату за проїзд."

Це ще що за маячня? Який дебіл до такого додумався? Хіба гуманітарний автобус не треба заправляти? Хіба не треба ремонтувати? Хіба не треба платити зарплатню його водію чи механіку, який його облуговує? Чи хтось це все робитиме задарма? Влада довбо****ів...
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12.03.2025 18:44 Відповісти
Ну якби вони використовували цей дохід для того,як ти говориш...але є одне но.....на все що ти перечислив грошей нема а на кишені свої є....якось так...а те що довбограї то це точно...
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13.03.2025 03:05 Відповісти
Будуть використовувати в будь-якому випадку. Водій задарма ж не працюватиме. І механік задарма не ремонтуватиме. І запчастини та паливо задарма ніхто не дасть. Експлуатація та утримання гуманітарного автобуса абсолютно нічим не відрізняється від негуманітарного. Витрати такі ж самі.
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13.03.2025 08:04 Відповісти
рада живет в своим мире, и ничто не решает. все равно она будет бежать.
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12.03.2025 21:25 Відповісти
В черговий раз лігіметизують дерібан під виглядом піклування про людей...ну в країні де більше 70 процентів даунів це прокате...
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13.03.2025 03:02 Відповісти

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