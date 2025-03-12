Рада скасує обмеження на використання подарованих українським містам автобусів та трамваїв
Верховна Рада cхвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо задоволення потреб населення у перевезеннях в умовах воєнного стану".
Відповідний урядовий законопроєкт №12177-1 у першому читанні на засіданні у середу підтримали 288 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.
Законопроєкт покликаний виправити колізію, яка не дозволяє комунальним транспортним підприємствам легально використовувати для перевезення пасажирів автобуси, тролейбуси, трамваї та потяги метро, отримані у якості гуманітарної допомоги.
Зокрема, чинне законодавство забороняє використовувати гуманітарну допомогу для отримання прибутку, відтак перевізники не можуть брати з пасажирів плату за проїзд.
Щоб виправити цю колізію, законопроєктом на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення чи скасування пропонується встановити, що:
- набувачами гуманітарної допомоги для задоволення потреб населення в перевезеннях є комунальні підприємства - автомобільні перевізники та комунальні підприємства - перевізники міського електричного транспорту;
- визнаються гуманітарною допомогою автобуси, електробуси, трамвайні вагони, тролейбуси, вагони метрополітену, з метою використання у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу;
- гуманітарна допомога не може бути відчужена або передана у користування іншим фізичним або юридичним особам, крім безоплатного відчуження або передачі у користування іншому набувачу гуманітарної допомоги;
- не вважається використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку використання комунальними підприємствами транспортних засобів у господарській діяльності з перевезення пасажирів та багажу.
Як повідомлялося, у січні Верховна Рада ухвалила за основу пов'язаний законопроєкт №12250про внесення зміни до статті 201-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, у частині непоширення її дії на комунальних перевізників.
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з тих трускавецьких відмінників станеться
Це ще що за маячня? Який дебіл до такого додумався? Хіба гуманітарний автобус не треба заправляти? Хіба не треба ремонтувати? Хіба не треба платити зарплатню його водію чи механіку, який його облуговує? Чи хтось це все робитиме задарма? Влада довбо****ів...