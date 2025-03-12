Україна збирається вийти на 31 новий експортний ринок, – Держпродспоживслужба

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів продовжує роботу над розширенням ринків і наразі вже розпочалося опрацювання за 31 новим ринком, куди українські підприємства хочуть експортувати.

Про це розповів голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук в інтерв'ю Укрінформу.

Ткачук зазначив, що минулого року дозвіл на експорт продукції до Європейського Союзу отримали 22 українських виробники харчових продуктів. Зокрема, із них 12 – це виробники м'яса птиці та продукції з нього, 3 – рибопереробні підприємства та 5 – молокопереробних.

Для виробників меду також була проведена "переакредитація", оскільки з листопада минулого року в ЄС запроваджений перелік підприємств-імпортерів меду. За результатами проведених інспекцій, до цього переліку увійшли 28 українських виробників та переробників меду.

Окрім того, в 2024 році було затверджено 39 експортних потужностей із виробництва неїстівних продуктів тваринного походження, з яких 8 підприємств вперше потрапили до реєстру, а для 31 підприємства було розширено асортимент неїстівних продуктів та країни експорту.

"Облік операторів ринку в переліку ЄС є динамічним процесом, і підприємства можуть додаватися або виключатися в залежності від відповідності вимогам. Ми ж продовжуємо працювати над розширенням ринків і вже почали роботу по 31 новому ринку, на які українські підприємства хочуть експортувати", – сказав Ткачук.

Він додав, що українські виробники переорієнтовуються на країни Африки, Близького Сходу та Китай, зокрема у зв'язку з квотами на певні групи товарів у ЄС.

Попри це, якщо український бізнес хоче виходити на інші нові ринки, у Держпродспоживслужбі готові допомогти.

Ткачук прогнозує, що цього року вдасться відкрити не менше, а, може, й більше ринків, аніж у 2024 році. Наразі Україна має право на експорт аграрної продукції за 364 торговельними напрямками.

Раніше стало відомо, що Китай відкриє свій ринок для українських виробників гороху та водних продуктів дикого вилову, тобто риби та морепродуктів, виловлених у природних водоймах.

Згодом повідомлялося, що Агентство харчової інспекції Канади затвердило програму експорту свіжих яблук із України до Канади.

Перед тим перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що український аграрний сектор на 60-70% експортоорієнтований і водночас експортозалежний, а світове споживання таким чином залежить від нього.