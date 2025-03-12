Орбан продовжує блокувати продовження санкцій ЄС проти Росії, вимагає виключити зі списків низку осіб, – ЗМІ

Угорщина продовжує блокувати ухвалення рішення про продовження діє санкції Євросоюзу проти Росії, термін яких збігає 15 березня, вимагаючи виключити із санкційних списків низку осіб.

Через позицію цієї країни посли країн-членів Європейського союзу ще не досягли прогресу у питанні продовження санкцій, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на європейського дипломата, обізнаного з перебігом обговорення цього питання.

За його словам, питання продовження індивідуальних санкцій було швидко переглянуте в ході засідання, але "ситуація залишається більш-менш тією самою: для того, щоб було погоджено пролонгацію, Угорщина просить виключити деякі імена".

Співрозмовник агентства констатував, що більшість країн-членів хочуть, щоб списки були збережені незмінними, "зберігаючи максимальний тиск на Росію та зберігаючи єдність ЄС".

Інший європейський дипломат повідомив, що посли повернуться до розгляду цього питання у середу ввечері.

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Як повідомлялося, країни Євросоюзу готуються до сценарію, за якого Угорщина заблокує продовження антиросійських санкцій. У такому випадку дія низки санкційних пакетів з 16 березня припиниться, а близько 30% заморожених російських активів РФ у ЄС доведеться розблокувати, писала "Європейська правда" із посиланням на джерела.

Йдеться про персональні санкції, які передбачають обмеження на в’їзд до ЄС для окремих громадян та замороження активів для громадян та підприємств, які діють до 15 березня 2025 року.

Якщо дію цих санкцій не продовжити, то з 16 березня 2025 року обмеження де-юре припинять діяти. За оцінками співрозмовників видання, непродовження санкцій може фактично розморозити до 30% від усього обсягу заморожених активів РФ, може йтися про суму у розмірі приблизно 60 млрд євро або й дещо більше.

Утім, навіть за такого негативного сценарію буде певний часовий лаг для того, щоби досягти спізнілої домовленості з Угорщиною щодо продовження санкцій, стверджують європейські дипломати. Цьому допоможе брюссельська бюрократія і десятки процедур, які треба формально здійснити, щоб росіяни отримали доступ до заморожених коштів.