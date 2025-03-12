Рада створила слідчу комісію для розслідування схем виведення валюти за кордон під час війни

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаних з неповерненням валютної виручки в Україну.

Відповідний проєкт постанови №11187 на засіданні у середу підтримали 239 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Головою ТСК обрано народного депутата Мар’яна Заблоцького ("Слуга народу"), його заступником – Володимира Цабаля ("Голос"). Окрім них, до складу ТСК обрано 11 народних депутатів, 7 із них – від "Слуги народу".

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту постанови, в Україні набула поширення практика шахрайських схем із використанням "фіктивних імпортерів" та "чорних експортерів", спрямованих на ухилення від сплати податків та неповернення валютної виручки в країну.

"Завдяки існуванню таких шахрайських схем, на жаль, набула також поширення практика незаконного збагачення посадових осіб. Очевидно, що це призводить до значних втрат доходів держави та сприяє підвищенню рівня корупційних ризиків", – зазначається у пояснювальній записці.

Відтак, ТСК Верховної Ради має встановити реальну ситуацію у цій сфері, виявлення прогалин у законодавстві, які уможливлюють існування таких схем, та їх усунення.

Основними завданням Тимчасової слідчої комісії визначено:

розслідування фактів можливих порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, зокрема неповернення в Україну валютної виручки за операціями з експорту товарів, незаконне виведення валютних цінностей за межі України;

встановлення осіб, які можуть бути причетні до можливої організації та вчинення порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, у тому числі встановлення дій чи бездіяльності посадових осіб державних органів, що призвели та/або створили можливості для вчинення таких правопорушень;

встановлення шкоди, заподіяної державі внаслідок порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, розроблення змін до законодавства, спрямованих на запобігання таким порушенням.

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Як повідомлялося, у 2024 році експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 мільярда, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.