БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
958 6

Рада створила слідчу комісію для розслідування схем виведення валюти за кордон під час війни

Рада створила слідчу комісію для розслідування схем виведення валюти

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування фактів можливих порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаних з неповерненням валютної виручки в Україну.

Відповідний проєкт постанови №11187 на засіданні у середу підтримали 239 депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос") у Telegram.

Головою ТСК обрано народного депутата Мар’яна Заблоцького ("Слуга народу"), його заступником – Володимира Цабаля ("Голос"). Окрім них, до складу ТСК обрано 11 народних депутатів, 7 із них – від "Слуги народу".

Згідно із пояснювальною запискою до проєкту постанови, в Україні набула поширення практика шахрайських схем із використанням "фіктивних імпортерів" та "чорних експортерів", спрямованих на ухилення від сплати податків та неповернення валютної виручки в країну.

"Завдяки існуванню таких шахрайських схем, на жаль, набула також поширення практика незаконного збагачення посадових осіб. Очевидно, що це призводить до значних втрат доходів держави та сприяє підвищенню рівня корупційних ризиків", – зазначається у пояснювальній записці.

Відтак, ТСК Верховної Ради має встановити реальну ситуацію у цій сфері, виявлення прогалин у законодавстві, які уможливлюють існування таких схем, та їх усунення.

Основними завданням Тимчасової слідчої комісії визначено:

  • розслідування фактів можливих порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, зокрема неповернення в Україну валютної виручки за операціями з експорту товарів, незаконне виведення валютних цінностей за межі України;
  • встановлення осіб, які можуть бути причетні до можливої організації та вчинення порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, у тому числі встановлення дій чи бездіяльності посадових осіб державних органів, що призвели та/або створили можливості для вчинення таких правопорушень;
  • встановлення шкоди, заподіяної державі внаслідок порушень законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, розроблення змін до законодавства, спрямованих на запобігання таким порушенням.

Читайте також: Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати: Останні дані НБУ

Як повідомлялося, у 2024 році експорт українських товарів зріс на 15% – до $41,64 мільярда, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

У 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.

Автор: 

валюта (2160) ВР (2863) парламент (1948) експорт (3825) Заблоцький Мар’ян (4)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слуги урода будуть розслідувати власні злочини?
показати весь коментар
12.03.2025 18:07 Відповісти
Та шо Ви таке кажете? Слуги нєпрічьом, це попередьники! 😁
показати весь коментар
12.03.2025 18:09 Відповісти
Назначте керівником тск суркіса! Він в курсі! 😅
показати весь коментар
12.03.2025 18:07 Відповісти
Як мінімум 9 з 13- "ОПівські служки," включно з "Голосом притули".
показати весь коментар
12.03.2025 18:22 Відповісти
Стефанчуки, «поопухали», від особистих рахунків нардепів з служок зеленського, «майбахів», батьківщин, у приватних банках країн Західної Європи, от і запустили, чергову дурочку з ВРУ!!
Мабуть, долучать і отих потікавших з ГПУ осіб та представників з НацБанку і з ОПУ, які проводили трансАкції у криптовалюті з України!
Трубіцина і потікавших служок, запросять консультантами, радниками, помічниками!!
Шоу для марафону від служок з ВРУ, за гроші Українців!
СИРІЙЦІ, таке роблять, із залученням автокранів! Результат від їх дій, приходить одразу!
показати весь коментар
12.03.2025 18:33 Відповісти
Це отвєт нахабним американцям, які установили, що Бубон з 5-6 ефектменами з 20 року криптою виводили бабоси прямо з Банкової. Через 2 місяці повідомлять, що це американські фейки.
показати весь коментар
12.03.2025 19:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 