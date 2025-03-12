Торговельна війна Трампа: Канада відповіла додатковими митами на американські товари вартістю $21 мільярд

Канада запровадила додаткові мита на американські товари вартістю майже 30 млрд канадських доларів (понад $21 млрд) у відповідь на запровадження США 25% імпортних мит на канадську сталь й алюміній.

Про це в Оттаві заявив міністр фінансів Канади Домінік Леблан, передає Укрінформ.

"Ми не стоятимемо осторонь, поки наші сталеливарна й алюмінієва промисловості зазнають невиправданих ударів", – сказав Леблан.

За його словами, мита запроваджуються серед іншого на американську сталь й алюміній, компʼютери, спортивне обладнання та деякі вироби з чавуну.

Міністр додав, що США намагаються поширити "безлад" у торговельних відносинах, які раніше були найуспішнішими у світі.

Своєю чергою міністр торгівлі Канади Франсуа-Філіп Шампань наголосив, що запроваджені адміністрацією Трампа мита суттєво підвищать собівартість усієї продукції, яка виготовляється у США, через значну залежність американської промисловості від канадського металу.

За його словами, США виготовляють усього 16% необхідного їм алюмінію й одна лише канадська провінція Квебек забезпечує 60% промислового попиту у США.

Торговельна війна Трампа: Що відомо

Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп доручив запровадити додаткові 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію з Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США. Таким чином, з урахуванням попередніх рішень Трампа, мита на канадську сталь та алюміній сягнули 50%.

Він також пригрозив із 2 квітня суттєво підвищити митні тарифи на канадські автомобілі, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді" і знову закликав країну стати 51-м штатом США.

Нагадаємо, з 4 березня Трамп вже запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь колишній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.

7 березня прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа. 10 березня він затвердив це рішення.