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Новини
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Торговельна війна Трампа: Канада відповіла додатковими митами на американські товари вартістю $21 мільярд

сша,канада

Канада запровадила додаткові мита на американські товари вартістю майже 30 млрд канадських доларів (понад $21 млрд) у відповідь на запровадження США 25% імпортних мит на канадську сталь й алюміній.

Про це в Оттаві заявив міністр фінансів Канади Домінік Леблан, передає Укрінформ.

"Ми не стоятимемо осторонь, поки наші сталеливарна й алюмінієва промисловості зазнають невиправданих ударів", – сказав Леблан.

За його словами, мита запроваджуються серед іншого на американську сталь й алюміній, компʼютери, спортивне обладнання та деякі вироби з чавуну.

Міністр додав, що США намагаються поширити "безлад" у торговельних відносинах, які раніше були найуспішнішими у світі.

Своєю чергою міністр торгівлі Канади Франсуа-Філіп Шампань наголосив, що запроваджені адміністрацією Трампа мита суттєво підвищать собівартість усієї продукції, яка виготовляється у США, через значну залежність американської промисловості від канадського металу.

За його словами, США виготовляють усього 16% необхідного їм алюмінію й одна лише канадська провінція Квебек забезпечує 60% промислового попиту у США.

Торговельна війна Трампа: Що відомо

Як повідомлялося, напередодні президент США Дональд Трамп доручив запровадити додаткові 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію з Канади у відповідь на запроваджений канадською провінцією Онтаріо 25% податок на електроенергію для США. Таким чином, з урахуванням попередніх рішень Трампа, мита на канадську сталь та алюміній сягнули 50%.

Він також пригрозив із 2 квітня суттєво підвищити митні тарифи на канадські автомобілі, "що, по суті, назавжди зупинить автомобільну промисловість в Канаді" і знову закликав країну стати 51-м штатом США.

Нагадаємо, з 4 березня Трамп вже запровадив 25% тарифи на більшу частину канадського і мексиканського імпорту.

У відповідь колишній канадський прем’єр Джастін Трюдо оголосив про запровадження 25% тарифів щодо американських товарів на суму $155 млрд, а канадська провінція Онтаріо оголосила свою відплату за тарифи, щоб Америка "відчула біль".

Зрештою Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.

7 березня прем'єр-міністр канадської провінції Онтаріо Даг Форд анонсував підвищення ціни на електроенергію для трьох сусідніх американських штатів у відповідь на економічний тиск адміністрації Трампа. 10 березня він затвердив це рішення.

Автор: 

Канада (498) США (4862) торгівля (873) Трамп Дональд (625)


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Топ коментарі
+5
🤔
А Європі метал потрібний! І алюміній, і сталь. Особливо, коли вони (нарешті) прокинулись і почали розбудовувати власне військо. Може треба подивитись в інший бік?
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12.03.2025 20:03
+2
мага-виборці поки що нічого не підозрюють. Ну хіба що окрім "кукурудзяних реднеків", бо ті вже знають що бурбон - "всьо".
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12.03.2025 19:27
+2
Только Зеленский прогнулся под Трампа. Стальнояйцевый наш.
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12.03.2025 20:25
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мага-виборці поки що нічого не підозрюють. Ну хіба що окрім "кукурудзяних реднеків", бо ті вже знають що бурбон - "всьо".
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12.03.2025 19:27 Відповісти
а що трапиться?
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12.03.2025 20:34 Відповісти
а поцікавтесь. Форум Цензора - не єдине джерело інформації.
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12.03.2025 20:48 Відповісти
я цікавився. зробив висновки. тепер у вас питаю, що ж трапиться, щоб взнати вашу думку.
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12.03.2025 21:02 Відповісти
якщо коротко - життя для американців стане дорожче, а багато хто збанкрутує.
А які ваші висновки? цікаво взнати вашу думку.
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12.03.2025 21:13 Відповісти
життя для канадців також стане дорожче, а багато хто збанкрутує)
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12.03.2025 22:40 Відповісти
канадці кукурудзу не вирощують, і бурбон з неї не роблять, тому їхнім фермерам це не загрожує. Мексикаські фрукти та овочі для канадців стануть дешевшими, бо мексиканські овочі і фрукти стануть менше купляти у США через їх здорожчання для споживачів, тому ексортний потік буде переорієнтовуватись на Канаду. Ціни на овочі у США вже почали потроху рости, хоч до "дня дурня" ще майже пів-місяця.
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12.03.2025 22:51 Відповісти
справа не в овочах
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12.03.2025 23:04 Відповісти
звісно не в овочах, а у поступовій політичній деградації суспільства, яка через певний час врешті решт дісталась до політичної системи США, і призвела до деградації частини цієї політичної системи, яка висувала на вершину різних, а іноді - дуже різних президентів, але до неї (вершини) все одно добиралися відповідальні та передбачувані люди. Вибрати якусь дичину могли будь-де, наприклад - у нас, але не в США. І цей чинник лежав в основі фундаменту авторитету США. Але менш як за два місяці трумп його вже зруйнував. Побудувати новий, звичайно, можна, але для цього треба років сто. І це в тому випадку, якщо здоровий глузд повернеться до Білого дому прямо зараз. Якщо ж цього не станеться і ці дива на віражах триватимуть усі 4 роки каденції, то 100 років можна стерти, а замість них написати: «Ніколи».
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12.03.2025 23:23 Відповісти
Трамп хоче імпортувати алюміній з рашки
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12.03.2025 19:43 Відповісти
🤔
А Європі метал потрібний! І алюміній, і сталь. Особливо, коли вони (нарешті) прокинулись і почали розбудовувати власне військо. Може треба подивитись в інший бік?
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12.03.2025 20:03 Відповісти
Только Зеленский прогнулся под Трампа. Стальнояйцевый наш.
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12.03.2025 20:25 Відповісти

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