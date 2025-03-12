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Новини
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США збільшили прогноз урожаю пшениці та кукурудзи в Україні. ІНФОГРАФІКА

США збільшили прогноз урожаю пшениці та кукурудзи в Україні

Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував оновлений світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024-2025 маркетинговий рік. Згідно з прогнозом, показники України щодо обсягів виробництва пшениці та кукурудзи збільшаться: пшениці – на 0,5 млн тонн, до 23,4 млн тонн, кукурудзи – на 0,3 млн тонн, до 26,8 млн тонн. 

Про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу". 

Водночас, як зазначається в прогнозі, обсяги експорту залишаються без змін: 15,5 млн тонн пшениці та 22 млн тонн кукурудзи.

Оновлений прогноз світового ринку пшениці передбачає в порівнянні з прогнозом попереднього місяця незначне збільшення виробництва та споживання, скорочення обсягів торгівлі та збільшення кінцевих запасів.

Так, прогнозоване світове виробництво пшениці підвищується на 3,4 млн тонн, до 797,2 млн тонн, головним чином завдяки зростанням виробництва в Австралії (+2,1 млн тонн, до 34,1 млн тонн, що є третім найкращим показником виробництва за всю історію), Аргентині (+0,8 млн тонн, до 18,5 млн тонн) та Україні (+0,5 млн тонн, до 23,4 млн тонн).

Прогноз світового споживання пшениці збільшено завдяки збільшенню кормового використання в Австралії, Європейському Союзі й Таїланді.

Згідно з оновленими прогнозами, на світовому ринку кукурудзи передбачається зростання виробництва, скорочення обсягів торгівлі та скорочення кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва кукурудзи зростає на 1,7 млн тонн, до 1,21 млрд тонн. Зростання в Індії, Росії (+0,7 млн тонн, до 14 млн тонн) та Україні (+0,3 млн тонн, до 26,8 млн тонн) частково компенсується зниженням в Південній Африці (-1 млн тонн, до 16 млн тонн) та Мексиці (-0,4 млн тонн, до 23,3 млн тонн).

США збільшили прогноз урожаю пшениці та кукурудзи в Україні

Як повідомлялося, впродовж липня-січня 2024/2025 маркетингового року Україна експортувала зернових та олійних на суму $11 млрд, що на $1,3 млрд більше за аналогічний період минулого сезону.

До того стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Автор: 

зерно (1868) прогноз (1083) США (4862) урожай (518) зернові (1151)


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Топ коментарі
+3
їбанутися!
і це відберуть в рахунок трампа?
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12.03.2025 20:07
+2
З якого це хера вони вже в наш урожай лізуть. Чи вже поля теж віддали Тампону? Пора вже закінчувати кормити нашою землею всіх гнид на Землі і бути сировинним придатком. Ми із-за цього зерна тільки з усіма посварилися. Тому краще ракети виготовляти. Або зерно тільки в обмін на зброю.
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12.03.2025 19:53
+2
шо, зелені вже і майбутнє зерно продали? разом з селянами чи поки шо окремо? ну, як би не було - це незламно-потужна перемога! слався в віках оманський ішак! пишаюсь тобою кремезний Боневтікище!
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12.03.2025 20:05
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А при цьому врахували, що поля заміновани, а кацапи модуть ще й спалити все?
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12.03.2025 19:42 Відповісти
Пупок в кацапів розвʼяжеться все спалювати.
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12.03.2025 19:43 Відповісти
Дурне діло - нехитре. кацапи палять, крадуть. пшеки висипають.
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12.03.2025 19:45 Відповісти
Палять, крадуть, висипають. Але й близько не все, бо кішка тонка.
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12.03.2025 19:46 Відповісти
Вот и первые положительные результаты переговоров
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12.03.2025 19:45 Відповісти
З якого це хера вони вже в наш урожай лізуть. Чи вже поля теж віддали Тампону? Пора вже закінчувати кормити нашою землею всіх гнид на Землі і бути сировинним придатком. Ми із-за цього зерна тільки з усіма посварилися. Тому краще ракети виготовляти. Або зерно тільки в обмін на зброю.
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12.03.2025 19:53 Відповісти
Хто "лізе"??? ви вибачте безграмотні??( та кого ви кормите??? це так щось нагадує - даунбас кАрміл всю Україну,(
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12.03.2025 20:00 Відповісти
нєнє.
в щах нема пшениці.
там згнила капуста та тепла водичка.
смачного!
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12.03.2025 20:09 Відповісти
Чому американці не продають своє зерно в Африку щоб годувати ледачих африканців з IQ 70? Чому ми маємо продавати зерно в Африку за 66 доларів за тонну коли світова ціна 369 доларів за тону? Нам це потрібно? Виснажувати свою землю соняшником, рапсом і пшеницею і мати що натомість? Картоплю по 35 гривень за кіло в "Сільпо"? Синю курку яка смердить антибіотиками так що її перед приготуванням треба відмочувати і тричі кипятити та воду зливати перед приготуванням? Не знаєте? Бо ми тупі і голосуємо за зєлєнскіх з єрмакамі та умєрових...
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12.03.2025 20:04 Відповісти
а як же рабство?
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12.03.2025 20:10 Відповісти
Ніякого "рабства"! Користуйтесь ******** толерастично-постмодерністською термінологією - "прогресивний неоколоніалізм".
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12.03.2025 20:36 Відповісти
от, ***!
дякую!
але ж, то при лєваках толєрастах пацифістах.
я ж думав, що наші повернулися, то вже можна....
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12.03.2025 20:42 Відповісти
Оце правильна тема, але, є одне велике АЛЕ,,,
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12.03.2025 20:15 Відповісти
шо, зелені вже і майбутнє зерно продали? разом з селянами чи поки шо окремо? ну, як би не було - це незламно-потужна перемога! слався в віках оманський ішак! пишаюсь тобою кремезний Боневтікище!
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12.03.2025 20:05 Відповісти
ну так,) на 28 років вперед, ви що не чули??)
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12.03.2025 20:16 Відповісти
їбанутися!
і це відберуть в рахунок трампа?
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12.03.2025 20:07 Відповісти
А ці ненажери вже наше зерно рахують.
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12.03.2025 20:35 Відповісти
прогноз збільшили, залишилося збільшити врожаї
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13.03.2025 07:58 Відповісти

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