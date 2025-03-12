США збільшили прогноз урожаю пшениці та кукурудзи в Україні. ІНФОГРАФІКА

Департамент сільського господарства США (USDA) опублікував оновлений світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2024-2025 маркетинговий рік. Згідно з прогнозом, показники України щодо обсягів виробництва пшениці та кукурудзи збільшаться: пшениці – на 0,5 млн тонн, до 23,4 млн тонн, кукурудзи – на 0,3 млн тонн, до 26,8 млн тонн.

Про це повідомляє "Український клуб аграрного бізнесу".

Водночас, як зазначається в прогнозі, обсяги експорту залишаються без змін: 15,5 млн тонн пшениці та 22 млн тонн кукурудзи.

Оновлений прогноз світового ринку пшениці передбачає в порівнянні з прогнозом попереднього місяця незначне збільшення виробництва та споживання, скорочення обсягів торгівлі та збільшення кінцевих запасів.

Так, прогнозоване світове виробництво пшениці підвищується на 3,4 млн тонн, до 797,2 млн тонн, головним чином завдяки зростанням виробництва в Австралії (+2,1 млн тонн, до 34,1 млн тонн, що є третім найкращим показником виробництва за всю історію), Аргентині (+0,8 млн тонн, до 18,5 млн тонн) та Україні (+0,5 млн тонн, до 23,4 млн тонн).

Прогноз світового споживання пшениці збільшено завдяки збільшенню кормового використання в Австралії, Європейському Союзі й Таїланді.

Згідно з оновленими прогнозами, на світовому ринку кукурудзи передбачається зростання виробництва, скорочення обсягів торгівлі та скорочення кінцевих запасів.

Прогноз світового виробництва кукурудзи зростає на 1,7 млн тонн, до 1,21 млрд тонн. Зростання в Індії, Росії (+0,7 млн тонн, до 14 млн тонн) та Україні (+0,3 млн тонн, до 26,8 млн тонн) частково компенсується зниженням в Південній Африці (-1 млн тонн, до 16 млн тонн) та Мексиці (-0,4 млн тонн, до 23,3 млн тонн).

Як повідомлялося, впродовж липня-січня 2024/2025 маркетингового року Україна експортувала зернових та олійних на суму $11 млрд, що на $1,3 млрд більше за аналогічний період минулого сезону.

До того стало відомо, що український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.