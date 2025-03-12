"Експортно-кредитне агентство" з початку року підтримало експорт на майже 2 мільярди. Які товари продаватимуть?

Від початку цього року "Експортно-кредитне агентство" підтримало український експорт на 1,79 млрд грн, а загалом було застраховано 72,96 млн грн банківських кредитів для експортерів.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Експортно-кредитне агентство України" – державна установа, яка підтримує несировинний експорт шляхом страхування ризиків підприємств та банків. Зокрема, агентство страхує зовнішньоекономічні контракти, експортні кредити, банківські гарантії, а також розпочало страхувати інвестиційні кредити від воєнних ризиків.

"За два місяці 2025 року ЕКА підтримало експорт майже на 2 млрд грн. Це свідчить про довіру бізнесу до державних механізмів страхування, які допомагають зменшувати ризики та отримувати вигідне фінансування", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Найбільш активно можливістю застрахувати експортні контракти та кредити в січні-лютому скористалися підприємці з таких областей:

Хмельницької (1,31 млрд грн),

Запорізької (230,4 млн грн),

Тернопільської (130,65 млн грн).

Серед банків-партнерів ЕКА лідерами за підтриманим експортом стали:

"Райффайзен Банк" (1,31 млрд грн),

"Ощадбанк" (298,5 млн грн),

"Кредобанк (130,6 млн грн).

За обсягами виданих експортерам кредитів:

"Ощадбанк" (52,8 млн грн),

"Кредобанк" (10 млн грн),

"Кредитвестбанк" (6 млн грн).

Українські компанії поставлятимуть продукцію до Франції, Німеччини, Болгарії, Данії та Угорщини та інших країн.

Основні товари експорту – меблі, папір і картон, вироби з пластмаси.

Раніше стало відомо, що Міністерство економіки України збирається збільшити капіталізацію "Експортно-кредитного агентства" на 5 млрд грн для масштабування його діяльності й наразі розглядає кілька варіантів залучення фінансування.

Перед тим міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявив, що для розширення повноважень "Експортно-кредитного агентства" щодо страхування експорту зернових культур і біржових товарів (commodity) Україні потрібно знайти додатково $1 млрд.