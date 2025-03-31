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Новини
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Сьогодні в Києві та області обмежать дорожній рух через приїзд іноземних делегацій

31 березня в Києві та області обмежать дорожній рух через приїзд іноземних делегацій

Сьогодні, 31 березня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Про це йдеться в повідомленні Управління державної охорони України. 

Як зазначається, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

"Військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом", – сказано в повідомленні.

Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

Раніше повідомлялося, що в Києві обмежать кількість ділянок, де з 1 квітня дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год.

До того стало відомо, що в Києві з 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.

Автор: 

дороги (1569) Київ (4678) Київська область (285)


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Цікаво...таке роблять і в Лондоні чи парижі??
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31.03.2025 08:41 Відповісти
А в них війна?
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31.03.2025 08:48 Відповісти
ну якшо пов'язувати це з війною так може б нежай на своїй шкурі відчують ...
Це звичайне плазування яке було завжди
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31.03.2025 08:53 Відповісти
Це не плазування. Це забезпечення безпеки.
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31.03.2025 09:36 Відповісти
Поліцаї в нас добре вміють обмежувати,не допускати та вимагати. Не вміють тільки в окопі сидіти,як їх пахан клименко казав.
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31.03.2025 08:49 Відповісти
ДУСя - то не поліція..вони займаються всім, від набору персоналу, утримання держдач, охорони, автопарку до прийому іностранних делегацій..у підпорядкуванні і Феофанія, і купа санаторіїв, готелі, зал офіційних делегацій у Борисполі та аеропорт Україна з бортом N1..

То вони прокладають маршрути й складають графіки..
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31.03.2025 09:32 Відповісти
Чому таких оголошень не роблять коли Зеленський їде зі своїм кортежем ?
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31.03.2025 08:54 Відповісти
Та він Києвом й не пересувається..

А взагалі - то всі питання до ДУСі..вони за безпеку відвовідають
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31.03.2025 09:28 Відповісти

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