Сьогодні в Києві та області обмежать дорожній рух через приїзд іноземних делегацій

Сьогодні, 31 березня, у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Про це йдеться в повідомленні Управління державної охорони України.

Як зазначається, главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

"Військовослужбовці Управління державної охорони України спільно з відповідними підрозділами Національної поліції мають право тимчасово обмежувати або забороняти рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, урядів, парламентів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом", – сказано в повідомленні.

Вони також можуть не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об'єкти, вимагати від них залишатися на певних місцях або залишити їх.

Раніше повідомлялося, що в Києві обмежать кількість ділянок, де з 1 квітня дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год.

До того стало відомо, що в Києві з 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.