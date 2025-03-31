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Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2024 рік. Скільки заробив президент та його родина

зеленський

Президент Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2024 рік.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Згідно з декларацією за минулий рік, доходи голови держави та членів його сім’ї становили 15,28 млн грн, зокрема дохід від погашення ОВДП – 8,58 млн грн.

Зазначається, що доходи родини Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати голови держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума склала 6,7 млн грн.

В ОПУ уточнили, що минулоріч доходи родини президента зросли у порівнянні з 2023 роком. Це пов’язано з відновленням надходження повної суми орендних платежів. У 2023 році дохід Зеленського та його родини становив 12,42 млн грн,

Як повідомлялося, доходи президента Зеленського та його родини у 2022 році скоротилися до 3,7 млн грн проти 10,8 млн грн у 2021 році.

Автор: 

декларація (541) доходи (459) Зеленський Володимир (2508)


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Прибуток з облігацій війскових? То виходить заробив на війні, це вам не ліпєцкая фабріка!!!
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31.03.2025 12:07 Відповісти
Зеленський як вважав тих , хто за нього голосував , в своєї більшості - ІДІЙОТАМИ , так досі і продовжує це вважати ... і скоріш за все ВІН ПРАВИЙ! Якщо вважати вірними результати опитувань КМІС.
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31.03.2025 15:55 Відповісти

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