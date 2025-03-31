Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди про надра

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

Про це він повідомив журналістам, передає Reuters.

Трамп попередив, що президент України зіткнеться з великими проблемами, якщо він вийде з угоди.

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", – наголосив президент США.

Як повідомлялося, 23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, за даними FT, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українськ сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Раніше міністр фінансів США Скот Бессент заявляв, що договір може бути підписано вже цього тижня.