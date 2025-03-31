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Новини
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Трамп заявив, що Зеленський хоче відмовитися від угоди про надра

Зеленський зустрінеться з Трампом

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

Про це він повідомив журналістам, передає Reuters.

Трамп попередив, що президент України зіткнеться з великими проблемами, якщо він вийде з угоди.

"Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми", – наголосив президент США.

Як повідомлялося, 23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, за даними FT, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українськ сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Раніше міністр фінансів США Скот Бессент заявляв, що договір може бути підписано вже цього тижня.

Автор: 

видобуток (1752) Зеленський Володимир (2508) копалини (60) Трамп Дональд (625)


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Це не угода, це пограбунок України.
Ніякої угоди з цими злодіями американцями!
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31.03.2025 10:25 Відповісти
Одні кругом договорняки.
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31.03.2025 11:20 Відповісти
Зеленський надурив Трампа по надрам. В Україні всі надра розкрадені і продані московитам,китайцм, та іншим світовим аферистам. Американцям лишилася велика дуля, так як і українцям.
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31.03.2025 11:41 Відповісти
Які ще на хрін "світові аферисти"? Що за ахінея. Поцікавтеся, хто володіє нашими надрами (ліцензіями на видобуток). Ніяких "світових", у нас своїх аферистів вистачає - Ахмєтов, Пінчук, Фірташ, Злочевський і т.д. і т.п.
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31.03.2025 15:36 Відповісти
- пацан, полезные ископаемые есть? а если найду?
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31.03.2025 12:22 Відповісти
Проблеми будуть у зеленського. Я тільки за. Тріщать сталеві коки.
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31.03.2025 13:33 Відповісти
Це зовсім не так. Коли Трамп каже "у Зеленського", це означає - "в України". Вже ж було зупинено постачання зброї і доступ до розвідданих. От він і шантажує - "можем павтаріть".
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31.03.2025 15:39 Відповісти

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