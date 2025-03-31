Нацбанк збільшив продаж валюти до $845 мільйонів за тиждень
Продаж доларів Національним банком за тиждень з 24 по 28 березня збільшився до $845,63 млн проти $643,6 млн попереднього тижня та $545,2 млн два тижні тому.
Про це свідчать дані регулятора.
При цьому Нацбанк минулого тижня не купував валюту.
Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $8,99 млрд, а купив – $16,81 млн.
Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.
У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.
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Roman Stambul
показати весь коментар31.03.2025 10:55 Відповісти Мені подобається 2
vasilii #602589
показати весь коментар31.03.2025 11:10 Відповісти Мені подобається 0
Зіновія Чижова
показати весь коментар31.03.2025 12:13 Відповісти Мені подобається 1
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