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Нацбанк збільшив продаж валюти до $845 мільйонів за тиждень

Нацбанк збільшив продаж валюти до $845 мільйонів за тиждень

Продаж доларів Національним банком за тиждень з 24 по 28 березня збільшився до $845,63 млн проти $643,6 млн попереднього тижня та $545,2 млн два тижні тому.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому Нацбанк минулого тижня не купував валюту.

Загалом від початку 2025 року Нацбанк продав із резервів уже $8,99 млрд, а купив – $16,81 млн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.

Автор: 

валюта (2164) НБУ (9267) обмін (35)


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зелена плиснява виходить в кеш перед втечею??
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31.03.2025 10:55 Відповісти
Зелень Зелень скупает!у Тампона неполучается за 24часа останавитесь!Вот и побег намечается!
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31.03.2025 11:10 Відповісти
Саме так. Готуються. Якщо не пройде Зе у президенти, то хоч казну залишити наступникам порожньою... Окрім напівзруйнованої країни.
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31.03.2025 12:13 Відповісти

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