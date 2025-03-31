В Україні вперше з’являться сканери для огляду залізничних вагонів, – Митна служба

В Україні зʼявляться перші скануючі системи для огляду залізничних вагонів та контейнерів. Раніше такі проєкти в нашій країні не реалізовувались.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що найбільша частка експорту українських товарів здійснюється морським і залізничним видами транспорту. Зокрема, торік на море припало 69% експорту, тоді як залізницею з України вивезли 23% вітчизняної продукції.

"Це вимагає застосування більш досконалих засобів митного контролю, які б забезпечили швидкість проведення митних процедур і результативність виявлення можливих порушень", – наголошують митники.

Такими засобами, кажуть у ДМС, є сучасні скануючі системи для огляду залізничних рухомих складів. Вони призначені для проведення неінтрузивного контролю, тобто дозволяють без додаткових втручань перевірити відповідність вмісту вагонів тому, що задекларовано в документах, та виявляти потенційні ризики, пов’язані з контрабандою, включаючи тютюнові вироби, наркотичні засоби та інші заборонені речовини.

За словами очільника Держмитною служби Сергія Звягінцева, перші залізничні сканери зʼявляться в Україні до кінця 2025 року, вони моніторитимуть потяги, що прибувають і відправляються із залізничних станцій "Мостиська-2" та "Ягодин" на кордоні з Польщею.

"Крім того, триває узгодження щодо постачання міжнародними партнерами стаціонарних скануючих систем для огляду залізничних вагонів у пунктах пропуску на кордоні зі Словаччиною та Румунією", – зазначив він.

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Процес сканування буде повністю автоматизованим з цілодобовим режимом роботи і можливістю двонаправленого сканування.

Як зауважили у ДМС, завдяки високій деталізації зображень митники зможуть розпізнавати навіть дрібні приховані елементи в конструкціях вагонів, наприклад, у підлозі чи в стінах.

Сканери відповідають найвищим стандартам щодо глибини проникнення, деталізації та якості зображення, дозволяючи визначати матеріали за їхньою структурою. Також вони оснащені спеціальними компонентами та програмним забезпеченням для автоматизованого вибору вагонів, придатних для сканування, щоб унеможливити сканування пасажирських вагонів і локомотивів.

Як повідомлялося, за два місяці 2025 року в Україну імпортували товарів на суму $11,3 млрд, а експортували – на $6,3 млрд.