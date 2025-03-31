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Найбільші медичні компанії України збільшили доходи на 37%. Хто заробив найбільше

деньги,медицина

Упродовж 2024 року найбільші медичні компанії отримали 14,59 млрд грн сукупного доходу, що на 37% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Індексу Опендатабота 2025.

Зазначається, що до рейтингу потрапили чотири мережі медичних центрів та шість мереж діагностичних лабораторій.

Топ медичних компаній за доходами у 2024 році

До п’ятірки найбільших за доходами медичних компаній увійшли:

  • медичний центр "Добробут" – 3,34 млрд грн доходу;
  • мережа лабораторій "Діла" – 2,75 млрд грн (+35%);
  • "Сінево Україна" – 2,35 млрд грн (+22%);
  • "Смартлаб" – 1,17 млрд грн (+38%);
  • "Дім Медицини" – 1,1 млрд грн (+36%).

Найбільше дохід виріс у мережі лабораторій "Ескулаб" – аж у 1,7 раза, що дозволило їй піднятися з 10 на 6 місце в Індексі 2025. Дохід компанії склав 942,4 млн грн, а прибуток зріс у 4,7 раза – до 87 млн грн.

Як повідомлялося, сукупний дохід компаній-лідерів у сфері роздрібної торгівлі торік склав 529,24 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2023 році. Очолює перелік вже кілька років "АТБ-маркет".

Автор: 

доходи (459) медицина (615)


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