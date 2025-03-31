Найбільші медичні компанії України збільшили доходи на 37%. Хто заробив найбільше

Упродовж 2024 року найбільші медичні компанії отримали 14,59 млрд грн сукупного доходу, що на 37% більше, ніж роком раніше.

Про це свідчать дані Індексу Опендатабота 2025.

Зазначається, що до рейтингу потрапили чотири мережі медичних центрів та шість мереж діагностичних лабораторій.

До п’ятірки найбільших за доходами медичних компаній увійшли:

медичний центр "Добробут" – 3,34 млрд грн доходу;

мережа лабораторій "Діла" – 2,75 млрд грн (+35%);

"Сінево Україна" – 2,35 млрд грн (+22%);

"Смартлаб" – 1,17 млрд грн (+38%);

"Дім Медицини" – 1,1 млрд грн (+36%).

Найбільше дохід виріс у мережі лабораторій "Ескулаб" – аж у 1,7 раза, що дозволило їй піднятися з 10 на 6 місце в Індексі 2025. Дохід компанії склав 942,4 млн грн, а прибуток зріс у 4,7 раза – до 87 млн грн.

Як повідомлялося, сукупний дохід компаній-лідерів у сфері роздрібної торгівлі торік склав 529,24 млрд грн, що на 17% більше, ніж у 2023 році. Очолює перелік вже кілька років "АТБ-маркет".