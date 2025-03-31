Покривав "чорний" імпорт електроніки: На Львівщині викрили керівника митного поста

Служба безпеки та Національна поліція затримали керівника митного поста у Львівській області. Він брав хабарі з імпортерів електронної техніки в Україну. Зокрема, митник допомагав бізнесменам "обходити" процедури розмитнення і уникати відповідних платежів.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

У спецслужбі уточнили, що йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили з-за кордону.

За даними розслідування, лише за одним із задокументованих епізодів посадовець "пропустив" продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн. За це він "попросив" $23 тис.

Щоб оформити оборудку, чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення.

Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди. В салоні його авто виявлено відповідну готівку.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у лютому НАБУ і САП викрили співробітника Держприкордонлужби на наданні хабаря у криптовалюті представнику СБУ. Йдеться про суму в еквіваленті $355 тис.