Нідерланди нададуть пів мільярда євро на виробництво дронів для України

Нідерланди виділять 500 млн євро на проєкт з виробництва дронів для України для продовження боротьби з російською агресією.

Про це повідомило Міністерство оборони країни, передає "Європейська правда".

Зазначається, що 500 млн євро – це частина пакета прискореного фінансування в розмірі 2 млрд євро, який Нідерланди вирішили виділити у 2025 році.

Про це, зокрема, оголосили міністр оборони Рубен Брекельманс і державний секретар оборони Гейс Туйнман у межах візиту до України.

"Було важливо оголосити, що ми надаємо Україні прискорену підтримку в розмірі 2 млрд євро, що включає проєкт зі створення безпілотників обсягом 500 млн євро. Ці безпілотники матимуть велике значення на полі бою і буквально рятуватимуть життя", – наголосив міністр Брекельманс.

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Він також зауважив, що ця підтримка допоможе зміцнити позиції України на передовій і за столом переговорів.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року в Україну було ввезено безпілотників на $1,17 мільярда, а компонентів до них – на $134,8 млн.