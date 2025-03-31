Три чверті переселенців не планують переїжджати з громад, де мешкають зараз, – опитування
В Україні 75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїжджати з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.
Як повідомили у Раді Європи, про це свідчать результати дослідження "Багаторівневе врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення", передає Укрінформ.
Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Ради Європи. За його результатами, 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому, 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до пересленців, а 55% вважають, що їхні громади готові прийняти нові хвилі ВПО (34% – не готові).
Крім того, зросла частка внутрішніх переселенців, які придбали чи орендували житло, а також тих, хто знайшов роботу.
Якщо в 2022 році показник зайнятості ВПО становив лише 37%, то станом на кінець 2024 року – вже 56%. Найбільше – з 16% до 33% – зросла частка тих, хто знайшов роботу на новому місці проживання. Крім цього, 5% переселенців знайшли дистанційну роботу, а 18% – зберегли попередню роботу.
Дослідження виявило також найбільші потреби внутрішньо переміщених осіб – це допомога з житлом (53%), гуманітарна допомога (30%) та перекваліфікація (25%).
Як повідомлялося, зараз в Україні 860 тис.внутрішньо переміщених осіб, які можуть працювати, не мають роботи. При цьому лише 63 тис. з них звернулися до центрів зайнятості у 2024 році. Загалом в Україні наразі офіційно зареєстровано майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стыдно, однако!
нажите роками знищено і надії на повернення ніякої
Поїдьте у Львів, Рівне, Франківськ, Луцьк, Ужгород, Тернопіль, Чернівці. Міста всі в будівництві. Люди обживаються потрошки.
Малороси, какім какая разніца і главноє узкій язік, потому завьом пуйло, чтоб єво защітіл) строчить іншим, що вони винні) Як же в твоїй пустій дошці насрано...
"Сидіть у своїх ******** і не розказуйте як решті країни жити" Оце собі кажи в зеркало шмара, кожного дня, коли будеш дивитись на своє гидотне кацапське рило, кацапка шєвцова.
Парнокопитна тепешка, тобі пора на пляшку .і.
Так хто кого тут ділить,ти, підгорівша малороска? Тебе вже питали, запитаю і я, кого ж таке одноклітинне як ти, вважає винним у війні?
Бо мені щось пригадується, як такі гниди як ти, бігали з колорадський стрічками, блокували зсу в 2014, обнімались з сєпарами,вбивали майдан.
Гидує біосміття в Німеччині, так вийди нах у вікно. Іннах шмара буха .і. т
"За вас виродків війна в країні" От з цього місця детальніше, хоч мені анамнез і так зрозумілий
" де ти курво російську побачило " Ну пишеш ти як кацапка - хамство, мати, ненависть до українців, яких ти само тут поділило. А "Щенок" це ж чисто українською)
Але не відволікайся, бо тебе і ак поплавило, тобі ж пипець як важко, сидіти в бюргерів і ділити українців. так хто вони: "За вас виродків війна в країні"
Запитую ще раз в такої розумово відсталої, бухої шмари, кого ж така малороска, яка 100% голосувала за яника і зебіла, козломовна, кого ж таке одноклітинне як ти, вважає винним у війні?
Хто ж там бігав з колорадськими стрічками, путєн памагі, ввєді вайска для защіти узкаязічних
Хоча хабалка, все що ти здатне, це виригувати матюки, просто видались, і тут і в реалі
Зате як почитати коментарі притрушених, типу миросика, інна, то все настільки погано, що готові вже до кацапів перейти))) Хоч як на мене, то таке біосміття краще би до них пішло і не поверталось.
А насправді, нормальні давно знайшли роботу, винайняли квартиру і живуть як жили. А всіляке сміття типу цих провокаторів, так таким завжди все погано і всі їм "далжни"!