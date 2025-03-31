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Три чверті переселенців не планують переїжджати з громад, де мешкають зараз, – опитування

паспорт,переселенці

В Україні 75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїжджати з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.

Як повідомили у Раді Європи, про це свідчать результати дослідження "Багаторівневе врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення", передає Укрінформ.

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Ради Європи. За його результатами, 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому, 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до пересленців, а 55% вважають, що їхні громади готові прийняти нові хвилі ВПО (34% – не готові).

Крім того, зросла частка внутрішніх переселенців, які придбали чи орендували житло, а також тих, хто знайшов роботу.

Якщо в 2022 році показник зайнятості ВПО становив лише 37%, то станом на кінець 2024 року – вже 56%. Найбільше – з 16% до 33% – зросла частка тих, хто знайшов роботу на новому місці проживання. Крім цього, 5% переселенців знайшли дистанційну роботу, а 18% – зберегли попередню роботу.

Дослідження виявило також найбільші потреби внутрішньо переміщених осіб – це допомога з житлом (53%), гуманітарна допомога (30%) та перекваліфікація (25%).

Як повідомлялося, зараз в Україні 860 тис.внутрішньо переміщених осіб, які можуть працювати, не мають роботи. При цьому лише 63 тис. з них звернулися до центрів зайнятості у 2024 році. Загалом в Україні наразі офіційно зареєстровано майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Автор: 

опитування (328) переселенці (460) ВПО (43)


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Топ коментарі
+9
А куди повертатись? В мене в Куп"янську кацапня знищила все!
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31.03.2025 13:50
+7
Маю дачу у звичайному селі, десь на 2500 мешканців. В селі стало багато переселенців з Харківської, Донецької та Сумської областей. В селі повідкривали свої підприємства, хто піцерію, хто магазин, хто шиномонтаж біля траси яка проходить через село, а хто почав вирощувати свиней-бичків, хто взяв землю в аренду. Місцеві говорять, що ніхто не збирається повертатись. Та й правильно, чим дальше від кацапні тим спокійніше...
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31.03.2025 13:41
+5
Якщо буде звільнений Крим - туди поїдуть 75% всіх переселенців - пити каву із бАдановим на березі Ялти!
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31.03.2025 13:39
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А зов предків?
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31.03.2025 13:38 Відповісти
Якщо буде звільнений Крим - туди поїдуть 75% всіх переселенців - пити каву із бАдановим на березі Ялти!
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31.03.2025 13:39 Відповісти
А хіба він його ще не звільнив?
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31.03.2025 13:44 Відповісти
знаю точно - кава уже охолонула
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31.03.2025 13:48 Відповісти
Из 860 тысяч только 60 тысяч хотят работать, это вам ответ на вопрос, хорошо или плохо живут украинцы.
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31.03.2025 13:40 Відповісти
Это не о чем. Сходите в центр занятости и посмотрите вакансии. Людям после 45-50 практически нереально найти работу. А тем более после 55. Большая часть беженцев-молодежи уже за кордоном. Остались в основном те, кто старше.
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31.03.2025 14:08 Відповісти
Нет, это вообще ничего не значит. Например мужская часть может работать, но очень возражать против официального оформления. Почему думаю не надо объяснять.
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31.03.2025 14:20 Відповісти
А я бы объяснил, как можно избегать уплаты налогов, когда в стране идёт война и нашим героическим ребятам нужны оружие и зарплата?

Стыдно, однако!
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31.03.2025 14:23 Відповісти
Ну если исходить из этого, то как раз проще дать денег проверенному волонтеру, тогда ребятам 100% больше оружия и оборудования достанется. А не хотят оформляться как раз из за того, чтобы не мобилизовали к этим ребятам. И я тут не защищаю и не говорю что правильно поступают. Я говорю, что не оформляются не потому, что не хотят работать, а потому что не хотят быть мобилизованными.
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31.03.2025 14:29 Відповісти
А это ещё постыднее!
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31.03.2025 14:43 Відповісти
Маю дачу у звичайному селі, десь на 2500 мешканців. В селі стало багато переселенців з Харківської, Донецької та Сумської областей. В селі повідкривали свої підприємства, хто піцерію, хто магазин, хто шиномонтаж біля траси яка проходить через село, а хто почав вирощувати свиней-бичків, хто взяв землю в аренду. Місцеві говорять, що ніхто не збирається повертатись. Та й правильно, чим дальше від кацапні тим спокійніше...
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31.03.2025 13:41 Відповісти
"Три чверті переселенців не планують переїжджати з громад, де мешкають зараз, - опитування ...." - опитування проводилося в ФРН чи в США?
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31.03.2025 13:45 Відповісти
бідні квартали Монако
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31.03.2025 13:48 Відповісти
там для тих, хто чукча писатель але не читач написано с самого початку - внутрішньо переміщених осіб, тобто питали тих, хто в Україні.
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31.03.2025 14:19 Відповісти
так США - це 51 штат України...
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31.03.2025 14:58 Відповісти
вони б поїхали,але одне але,у людей нема грошей на це і досягнення влади тільки у їхньому зубожінні та зневірі в майбутьнє,
нажите роками знищено і надії на повернення ніякої
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31.03.2025 13:47 Відповісти
А куди повертатись? В мене в Куп"янську кацапня знищила все!
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31.03.2025 13:50 Відповісти
🥺😥🙏🙏🙏
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31.03.2025 17:17 Відповісти
А з Монако всі 100% зовнішньо переміщених мажорів не збираються теж повертатися!
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31.03.2025 13:51 Відповісти
Оці якраз повернуться, за першої ліпшої можливості на гранди на відновлення України.
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31.03.2025 13:56 Відповісти
Странный опрос. В Харьков вернулись около миллиона. В марте-апреле 2022г оставалось 200-300 тысяч. сейчас порядка 1,3 млн
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31.03.2025 13:57 Відповісти
Ваших харьковских до і на по другим городам бегают. Так что арешт насчет вернувшегосч миллиона
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31.03.2025 22:25 Відповісти
У Львові знаю багатьох переселенців, які вже інтегрувались до Львова. Купили житло, мають роботу, діти вчаться. Все чудово у людей.

Поїдьте у Львів, Рівне, Франківськ, Луцьк, Ужгород, Тернопіль, Чернівці. Міста всі в будівництві. Люди обживаються потрошки.
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31.03.2025 14:10 Відповісти
Тернопіль виключіть з цього списку. Люди самотужки тут находять собі роботу, життя. А місцеві в усі свої горлянки волають що переселенці їм заважають жити. Бо як не крути ті, хто в груди в себе б'ють називая себе патріотами і бандерівцями ліниві і не хочуть працювати, але до біса зажерливі
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31.03.2025 18:23 Відповісти
Миросику, наш справжній альтруїст та поцріот працьовитий, сходи на прописану тобі лоботомію .і.
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01.04.2025 02:21 Відповісти
Ти дивись як ти почало цеглиною срати ……
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01.04.2025 03:30 Відповісти
Малороска, візьмись за ручки з миросиком, та вийдіть у вікно, біосміття.
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01.04.2025 13:19 Відповісти
Гризлом хлопни , курво ! За вас виродків війна в країні , бо поділили на вас правильних і не правильних. Сидіть у своїх ******** і не розказуйте як решті країни жити.
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02.04.2025 07:42 Відповісти
Ого, який лексикону бидляцької малороски. Хехе, палай далі, недорозвинуте.. Шмара з кацапским ніком, ти знову доказало, що ти біосміття малороське. За кордоном посмоктуєш "правильна" малороска, чи фублі за проксі заробляєш? Ватна підстилки тут строчить копитами та само поділило на правильних, але в гниди винні інші) Пипець, яке ж ти розумово відстале)
Малороси, какім какая разніца і главноє узкій язік, потому завьом пуйло, чтоб єво защітіл) строчить іншим, що вони винні) Як же в твоїй пустій дошці насрано...
"Сидіть у своїх ******** і не розказуйте як решті країни жити" Оце собі кажи в зеркало шмара, кожного дня, коли будеш дивитись на своє гидотне кацапське рило, кацапка шєвцова.
Парнокопитна тепешка, тобі пора на пляшку .і.
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02.04.2025 16:21 Відповісти
Щенок раз - Гризлом хлопни. Ви підари поділили країну за місцем прописки , за закінченням фамілії , за імʼям. То вже давайте відкрито кажіть - що в країні достойні жити тількі особи з закінченням фамілії ко та чук. Ви тварюки і привели війну в країну. Фу *** , я вами гидую
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02.04.2025 18:22 Відповісти
Аха, як малороське біосміття палає, придавив гниду))) "щенок" ти знову доказало що ти розумово відстале, неадекватне кацапське бидло, а "фамілія" це лиш підтверджує.
Так хто кого тут ділить,ти, підгорівша малороска? Тебе вже питали, запитаю і я, кого ж таке одноклітинне як ти, вважає винним у війні?
Бо мені щось пригадується, як такі гниди як ти, бігали з колорадський стрічками, блокували зсу в 2014, обнімались з сєпарами,вбивали майдан.
Гидує біосміття в Німеччині, так вийди нах у вікно. Іннах шмара буха .і. т
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03.04.2025 07:27 Відповісти
Чуєш ти , ******* , де ти курво російську побачило ? Де ти ***** ********** хоч щось прочитало про руській мир. **** , як той підар очком крутиш.
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02.04.2025 18:24 Відповісти
Ого, як порвало справжню "укрАінку" з дойчлянда))) Ти або хрестик зніми або...
"За вас виродків війна в країні" От з цього місця детальніше, хоч мені анамнез і так зрозумілий
" де ти курво російську побачило " Ну пишеш ти як кацапка - хамство, мати, ненависть до українців, яких ти само тут поділило. А "Щенок" це ж чисто українською)
Але не відволікайся, бо тебе і ак поплавило, тобі ж пипець як важко, сидіти в бюргерів і ділити українців. так хто вони: "За вас виродків війна в країні"
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02.04.2025 23:15 Відповісти
Хабалка, ти щось там ригнуло, але тебе вже банять, тобто видаляють, шкода що не в реалі.
Запитую ще раз в такої розумово відсталої, бухої шмари, кого ж така малороска, яка 100% голосувала за яника і зебіла, козломовна, кого ж таке одноклітинне як ти, вважає винним у війні?
Хто ж там бігав з колорадськими стрічками, путєн памагі, ввєді вайска для защіти узкаязічних
Хоча хабалка, все що ти здатне, це виригувати матюки, просто видались, і тут і в реалі
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04.04.2025 11:24 Відповісти
А цікаво де це опитування проводили? Чи як завжди кміс навмання робить. Дуже хочеться знати де згодні приймати нові хвилі переселенців? Можу сказати одне - Тернопільщині наприклад не збирається приймати нових переселенців, але місцева влада прикриваючись типу "новоприбулими" переселенцями краде гуманітарну допомогу, особливо стараються свободівські гниди, починаючи з Надала Тож виникає питання де і хто збираєтьсЯ?
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31.03.2025 17:55 Відповісти
А ВИМУШЕНИ ПЕРЕСЕЛЕНЦІ ПРО ЦЕ (ОПИТУВАННЯ) ЗНАЮТЬ?СУКІ ЯКОГО *** ВИ БРЕШЕТЕ ЩО БУЛО ОПИТУВАННЯ?ВИ ТВАРІ КОНЧЕНІ ЦЕ ВАМ ВІД ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ!ЩОБ ВИ ТАК ІСНУВАЛИ ЯК ВОНИ ЗАРАЗ ІСНУЮТЬ!БУДЬ ВИ ПРОКЛЯТІ ЗА ВАШУ БРЕХНЮ!СУКІ КОНЧЕНІ!
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01.04.2025 00:07 Відповісти
Та й окуповані території поки що не звільнені, куди їм повертатися?
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01.04.2025 19:08 Відповісти
"За його результатами, 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому, 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до пересленців"
Зате як почитати коментарі притрушених, типу миросика, інна, то все настільки погано, що готові вже до кацапів перейти))) Хоч як на мене, то таке біосміття краще би до них пішло і не поверталось.
А насправді, нормальні давно знайшли роботу, винайняли квартиру і живуть як жили. А всіляке сміття типу цих провокаторів, так таким завжди все погано і всі їм "далжни"!
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03.04.2025 00:15 Відповісти

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