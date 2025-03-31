Три чверті переселенців не планують переїжджати з громад, де мешкають зараз, – опитування

В Україні 75% внутрішньо переміщених осіб інтегрувалися у життя своїх нових громад і не планують переїжджати з того населеного пункту, де вони мешкають зараз.

Як повідомили у Раді Європи, про це свідчать результати дослідження "Багаторівневе врядування в Україні в умовах широкомасштабного російського вторгнення", передає Укрінформ.

Дослідження провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Ради Європи. За його результатами, 68% вимушено переміщених осіб відчувають позитивне ставлення до себе. При цьому, 71% опитаних місцевих жителів позитивно ставляться до пересленців, а 55% вважають, що їхні громади готові прийняти нові хвилі ВПО (34% – не готові).

Крім того, зросла частка внутрішніх переселенців, які придбали чи орендували житло, а також тих, хто знайшов роботу.

Якщо в 2022 році показник зайнятості ВПО становив лише 37%, то станом на кінець 2024 року – вже 56%. Найбільше – з 16% до 33% – зросла частка тих, хто знайшов роботу на новому місці проживання. Крім цього, 5% переселенців знайшли дистанційну роботу, а 18% – зберегли попередню роботу.

Дослідження виявило також найбільші потреби внутрішньо переміщених осіб – це допомога з житлом (53%), гуманітарна допомога (30%) та перекваліфікація (25%).

Як повідомлялося, зараз в Україні 860 тис.внутрішньо переміщених осіб, які можуть працювати, не мають роботи. При цьому лише 63 тис. з них звернулися до центрів зайнятості у 2024 році. Загалом в Україні наразі офіційно зареєстровано майже 5 млн внутрішньо переміщених осіб.