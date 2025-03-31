Трамп анонсував підвищення мит для всіх країн

Президент США Дональд Трамп заявив 30 березня, що тарифи, які він оголосить цього тижня, стосуватимуться усіх країн, а не лише меншою групи держав із найбільшим торговим дисбалансом.

Про це він повідомив журналістам на борту літака Air Force One, передає Reuters.

Зазначається, що Трамп пообіцяв оприлюднити масштабний тарифний план 2 квітня та назвав його "Днем визволення". Він вже ввів мита на алюміній, сталь та автівки, а також підвищив тарифи на усі товари з Китаю.

Радник Білого дому з економічних питань Кевін Гассетт нещодавно повідомляв, що адміністрація зосередиться на тарифах щодо 10-15 країн із найбільшим торговельним дисбалансом, але не уточнив, про які країни йдеться.

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Як пише видання, президент США Трамп вважає тарифи засобом захисту внутрішньої економіки від нечесної глобальної конкуренції та розмінною монетою для кращих умов для США.



Однак занепокоєння щодо торговельної війни викликає неспокій на ринках та побоювання рецесії в США.

Трамп також заявив, що запровадить низку мит у відповідь проти країн, які стягують мита з експорту США, та пообіцяв, що вони будуть відповідати митам цих країн.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мито у розмірі 200% на імпорт всіх вин та інших алкогольних напоїв із країн Євросоюзу, якщо ЄС не скасує мито на американське віскі, запроваджене у відповідь на попередні торговельні обмеження США