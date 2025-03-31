Кабмін затвердив п’ятирічний план збільшення площі зрошуваних земель вартістю майже 30 мільярдів

Кабінет Міністрів затвердив довгостроковий план розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року, а також план.заходів з його виконання до 2030 року вартістю 29 мільярдів гривень.

Відповідне розпорядження №280-р від 25 березня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Затвердження довгострокового плану має забезпечити високоефективне, стале та екологобезпечне ведення землеробства в умовах змін клімату, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, план передбачає завершення інституційної реформи системи управління іригаційною інфраструктурою, стимулювання інвестицій у відновлення, модернізацію та розвиток існуючої та будівництво нової інфраструктури зрошення та накопичення водних ресурсів.

Згідно із документом, використання потенціалу зрошувальних систем в Україні є "вкрай незадовільним", адже із наявних 2,2 млн. гектарів зрошуваних земель фактично поливається близько 130 тис. гектарів.

При цьому на середньострокову та довгострокову перспективу існує висока імовірність збільшення площ ріллі із недостатнім рівнем зволоження до 20,6 млн гектарів (67% від наявної площі ріллі, яка оцінюється у 32,7 млн га) і 24,9 млн гектарів (80%) відповідно із одночасним зменшенням площ орних земель із достатнім рівнем зволоження до 5,5-1,8 млн гектарів.

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Тому Довгостроковий план розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року має окреслити стратегічний план будівництва та/або відновлення, розвитку зрошувальних систем, йдеться у документі.

Крім того, Кабмін затвердив план заходів з виконання довгострокового плану розвитку іригаційного комплексу України до 2030 року

Згідно із цим планом, загальна площа зрошуваних земель має збільшитися із 1105 тис. га у 2024 році до 1150 тис. га у 2030 році, а площа политих земель – із 137 тис. га до 235 тис. га.

Для виконання цього плану заходів потрібно виділити 4,64 мільярда гривень, зазначається у документі. Крім того, для забезпечення сталого зрошуваного землеробства, необхідно залучення інвестицій від міжнародних фінансових установ та організацій, а також приватних інвестицій для розвитку меліоративної інфраструктури та розширення можливостей для агровиробників в обсязі 24,36 мільярда гривень.