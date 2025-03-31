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Новини
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Кабмін затвердив п’ятирічний план збільшення площі зрошуваних земель вартістю майже 30 мільярдів

Кабмін затвердив п’ятирічний план розвитку зрошування вартістю 29 мільярдів

Кабінет Міністрів затвердив довгостроковий план розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року, а також план.заходів з його виконання до 2030 року вартістю 29 мільярдів гривень.

Відповідне розпорядження №280-р від 25 березня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Затвердження довгострокового плану має забезпечити високоефективне, стале та екологобезпечне ведення землеробства в умовах змін клімату, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, план передбачає завершення інституційної реформи системи управління іригаційною інфраструктурою, стимулювання інвестицій у відновлення, модернізацію та розвиток існуючої та будівництво нової інфраструктури зрошення та накопичення водних ресурсів.

Згідно із документом, використання потенціалу зрошувальних систем в Україні є "вкрай незадовільним", адже із наявних 2,2 млн. гектарів зрошуваних земель фактично поливається близько 130 тис. гектарів.

При цьому на середньострокову та довгострокову перспективу існує висока імовірність збільшення площ ріллі із недостатнім рівнем зволоження до 20,6 млн гектарів (67% від наявної площі ріллі, яка оцінюється у 32,7 млн га) і 24,9 млн гектарів (80%) відповідно із одночасним зменшенням площ орних земель із достатнім рівнем зволоження до 5,5-1,8 млн гектарів.

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Тому Довгостроковий план розвитку іригаційного комплексу України до 2050 року має окреслити стратегічний план будівництва та/або відновлення, розвитку зрошувальних систем, йдеться у документі.

Крім того, Кабмін затвердив план заходів з виконання довгострокового плану розвитку іригаційного комплексу України до 2030 року

Згідно із цим планом, загальна площа зрошуваних земель має збільшитися із 1105 тис. га у 2024 році до 1150 тис. га у 2030 році, а площа политих земель – із 137 тис. га до 235 тис. га.

Для виконання цього плану заходів потрібно виділити 4,64 мільярда гривень, зазначається у документі. Крім того, для забезпечення сталого зрошуваного землеробства, необхідно залучення інвестицій від міжнародних фінансових установ та організацій, а також приватних інвестицій для розвитку меліоративної інфраструктури та розширення можливостей для агровиробників в обсязі 24,36 мільярда гривень.

Автор: 

аграрії (1312) Кабмін (7745) Мінагрополітики (1362) сільське господарство (505)


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Топ коментарі
+4
А чого їм пам'ятати - шмигонуть звідси і виділені кошти прихватять!
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31.03.2025 16:07
+3
Як тільки влада планує щось на 5-10-15 ... років вперед - значить ПАЗДЕЦЬ владі вже скоро. Досвід.
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31.03.2025 16:08
+3
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31.03.2025 16:09
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Дерева потрібно теж поливати, а не тільки поля....
Не забули, шмигалі?
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31.03.2025 16:05 Відповісти
А чого їм пам'ятати - шмигонуть звідси і виділені кошти прихватять!
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31.03.2025 16:07 Відповісти
"Даєш п'ятирічку за чотири роки" - колись вже було!
А тут встигнуть розкрасти кошти ще швидше, бо вміють вмикати у таких справах турборежим!
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31.03.2025 16:05 Відповісти
Дожив і до капіталістичної пятілєткі!

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31.03.2025 16:06 Відповісти
А чи будуть вручатись грамоти та вимпели "Переможцю капіталістичного змагання"?
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31.03.2025 16:10 Відповісти
Як тільки влада планує щось на 5-10-15 ... років вперед - значить ПАЗДЕЦЬ владі вже скоро. Досвід.
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31.03.2025 16:08 Відповісти
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31.03.2025 16:09 Відповісти
з такими господарями скоро зрошувати буде нічого, але 30 лярдів лайно зелене розпиляє вже сьогодні! А на нестачу на фронті - чхати вони хотіли... мерзота!
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31.03.2025 16:10 Відповісти
О!
Оце зараз необхіде позаріз для нашої перемоги.
А землі де виділили,в Сумській області?Слів немає,родича контузило важко на фронті,лікується власним коштом,а у декого в голові іРИГація...
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31.03.2025 16:11 Відповісти
Одні заробляли на тому, що викопували і здавали на металобрухт, інші зароблятимуть на тому, що знову будуть закопувати.
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31.03.2025 16:24 Відповісти
Оце як раз саме необхідне.
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31.03.2025 16:38 Відповісти
А в програмі не написано, де взяти стільки води? Каховського водосховища немає. Решта річок - то жалюгідне видовище, особливо у липні-серпні. Вангую, що буде так: понариють каналів, гроші, звісно, розкрадуть. І на тому все
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31.03.2025 16:41 Відповісти
Група осіб, від зеленського+єрмака, у Будинку уряду, щось там імітує, в системі управління державою в Особливий період (по Регламенту КМУ) щодо своєї, кругової безвідповідальності!!
Зверніть Українці, увагу, що зеленський знищив СИСТЕМУ управління військовим, (команду Залужного та десятки знятих командирів, не взводів), а про шмигаля з групою осіб, а ні гу-гу??
Оманські задання, він ретельно виконує, і робить усе, що шкодить Україні! Разумков, Богдан, з потікавшими з Генпрокуратури особами за кордон, на телеМарафоні, можуть пояснити це, на пальцях!
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31.03.2025 16:46 Відповісти
Скільки було поливних полів также в Сумській області
Не кажучи про Херсонську обл
Все розвалили труби з землі витягли,,нам ничего не надо,,
Сумська область повністю себе забезпечувала овочами
Для заговки на зиму
Це не з голови а досвіду
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31.03.2025 17:13 Відповісти
А гроші будуть освоєні цього року!
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31.03.2025 17:30 Відповісти
Таке враження що ці дурні не розуміють що війна з найбільим ворогом фашиською росією ? і друге а звідки кошти так як на російські реактори для АЕС ?
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31.03.2025 17:46 Відповісти

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