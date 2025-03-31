Дефіцит бюджету Росії перевищив оцінки уряду на трильйон рублів

Федеральний бюджет Росії в у січні-лютому 2025 року був виконаний із дефіцитом 3,84 трлн руб. Раніше російський Мінфін попередньо оцінював виконання бюджету за цей період із дефіцитом 2,7 трлн руб.

Про це свідчать дані Федерального казначейства РФ, передає російський "Інтерфакс".

Як повідомляється, доходи російського бюджету за два місяці 2025 року склали 3,92 трлн руб. (за оцінкою Мінфіну РФ – 5,34 трлн руб.), витрати – 7,76 трлн руб. (8,05 трлн руб., згідно з даними російського Мінфіну).

Така розбіжність у результаті виконання бюджету відбулася в основному через менший обсяг доходу за даними казначейства на 1,42 трлн руб.

Мінфін Росії, повідомляючи попередню оцінку виконання бюджету, застерігав, що доходи подано з урахуванням платежів, що надійшли на єдиний податковий рахунок, віднесених до відповідних доходів федерального бюджету на 1 березня. Останнім робочим днем місяця і останнім днем сплати податків була п'ятниця, 28 лютого, не всі платежі до бюджету могли бути зараховані цією датою і, відповідно, були враховані в наступному місяці.

Раніше повідомлялося, що депутати Держдуми РФ виношують ідеї запустити "друкарський верстат" Центрального банку Росії. Так, було внесено законопроєкт про право Центробанку РФ безпосередньо фінансувати російський бюджет.

У січні цього року президент Росії Владімір Путін заявив, що минулий рік став успішним для російської економіки.

За даними російського Мінфіну, минулого року витрати уряду РФ перевищили доходи на 3,3 трлн руб., а дефіцит виявився вдвічі більшим за початковий план, який становив 1,6 трлн руб.

На латання "дірки" в скарбниці й допомогу держкорпораціям, що потрапили під санкції, російський уряд витратив ще $18,4 млрд із Фонду національного добробуту. У результаті обсяг ліквідних, тобто не витрачених активів Фонду, опустився до $37,5 млрд – найнижчого рівня з 2008 року.