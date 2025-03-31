Кількість користувачів Державного аграрного реєстру перевищила 200 тисяч

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) вже зареєстровано вже понад 200 тис. користувачів. Станом на кінець березня 2025 року 72,6% зареєстрованих користувачів ДАР це фізичні особи, 16,6% – юридичні особи, а 10,8% – фізичні особи-підприємці.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

У системі обліковано близько 7 млн земельних ділянок загальною площею приблизно 20 млн гектарів, що становить понад 80% від загальної площі сільськогосподарських угідь України.

Також у реєстрі зафіксовано понад 573 тис. корів, 320 тис. овець і 54 тис. кіз.

"Той факт, що понад 200 тис. користувачів уже приєдналися до платформи, свідчить про високу довіру до цифрових інструментів держави, що особливо важливо в умовах війни, коли підтримка має бути швидкою та адресною. ДАР – це інструмент реальної допомоги для фермерів та водночас — платформа, через яку ми адаптуємо агросектор до стандартів ЄС", – сказав Коваль.

Він також зауважив, що наразі майже всі діючі програми державної та міжнародної підтримки агросектору реалізуються через Державний аграрний реєстр.

Зокрема, через ДАР агровиробники подають заявки на підтримку на гектар, утримання великої рогатої худоби, овець і кіз, дотації на реконструкцію або будівництво зрошувальних мереж, а також на спеціальні програми для господарств з деокупованих і прифронтових територій.

Минулого року понад 31,6 тис. агровиробників отримали державну допомогу через платформу на суму 3,88 млрд грн. На 2025 рік у державному бюджеті на ключові програми підтримки аграріїв передбачено понад 6 млрд грн.

Розвиток ДАР включено до Плану України в рамках програми фінансової підтримки ЄС Ukraine Facility як ключовий інструмент модернізації аграрного сектору. Згідно з цим Планом, до першого кварталу 2026 року понад 80% державної агропідтримки має надаватися саме через ДАР, а в поєднанні з майбутнім запуском Виплатної агенції, яка адмініструватиме фінансування, ДАР стане базою для реалізації аграрної підтримки за стандартами Європейского Союзу.

Як повідомлялося, від початку російського повномасштабного вторгнення Україна втратила 25% своїх сільськогосподарських земель, що призвело до зменшення валового виробництва аграрної продукції.