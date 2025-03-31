Російські олігархи готуються до скасування санкцій: Бізнес-партнер Фрідмана планує завести $250 мільйонів у Латвію

Російський олігарх Пьотр Авєн, чиї статки оцінюються в $4,3 млрд, отримав дозвіл на переказ понад 235 млн євро ($254 млн) на свій заморожений банківський рахунок у Латвії.

Дозвіл на переказ коштів латвійська Служба фінансової розвідки (FIU) видала у лютому 2025 року, з'ясувало місцеве видання IR, передає The Moscow Times.

Гроші мали надходити з банківського рахунку в одній із країн Центральної Азії, яка не підтримує санкційний режим ЄС. Після здійснення переказу до Латвії ці кошти були б одразу заморожені, але на латвійські рахунки російського олігарха вони досі не надійшли.

Видання зауважує, що сума, про яку йдеться, вчетверо перевищує обсяг усіх заморожених активів підсанкційних осіб у країні: станом на березень 2025 року в Латвії під обмеженнями перебували активи 148 осіб на загальну суму 54,56 млн євро.

Авєн відмовився коментувати отримання дозволу на переказ коштів до Латвії, але його представник пов'язав це з можливим скасуванням санкцій проти російського олігарха.

"Авєн виконав всі вимоги, необхідні для скасування санкцій", – заявив його представник Ігор Басс.

Російський мільярдер Пьор Авєн має латвійське громадянство і живе в Латвії разом із сім'єю, а гроші в ЄС мали надійти після продажу його активів у Росії.

Співзасновники "Альфа-груп" Пьотр Авєн та Михайло Фрідман минулого року уклали угоду з продажу своїх часток у російському "Альфа-банку" та компанії "Альфа-страхування" своїм бізнес-партнерам. Формально позбувшись російських активів у такий спосіб, вони сподіваються на зняття європейських санкцій.

Фрідман та Авєн разом володіли 45% акцій банку та 42% акцій російського страховика. Офіційно покупцем їхніх часток став Андрій Косогов, який до війни володів найменшою часткою в "Альфа-груп", але нібито викупив частки чотирьох своїх найбільших партнерів в рамках угоди, умови якої не розкриваються.

Авєна внесли до санкційного списку ЄС у лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну, з тих пір він разом із своїм бізнес-партнером Фрідманом докладають активних зусиль для їх скасування. Проте сам факт виходу з бізнесу в Росії не гарантує зняття санкцій. Згідно з критеріями ЄС, продаж активів не вважається достатньою підставою для виключення зі списку.

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Як повідомлялося, у березні 2025 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вимагав виключити Авєна та Фрідмана, а також низку інших російських олігархів та урядовців, із санкційного списку ЄС, погрожуючи взагалі заблокувати продовження дії санкцій.

Втім, після напружених переговорів, ЄС на вимогу Угорщини все скасував санкції проти трьох росіян: сестри російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової, бізнесмена та ексголови Європейського єврейського конгресу В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.

Крім того, з переліку підсанкційних осіб викреслили екскерівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Володимира Рашевського. Утім, щодо нього домовленість була досягнута раніше і не викликала суперечок і розбіжностей.

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