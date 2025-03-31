У Росії рекордно впали продажі смартфонів

Для російських продавців смартфонів перші три місяці 2025 року стали одними з найгірших в історії – продажі техніки впали більш ніж на 20%.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на учасників ринку.

В одній із торгових мереж продажі кількісно скоротилися на 26%, а в грошах – на 25%, до 5,5 млн пристроїв на суму 139 млрд руб. відповідно. Джерело в іншій роздрібній мережі відзначило, що цифри трохи менші – за попередніми даними, у січні-березні продажі смартфонів на російському ринку знизилися на 19% у грошовому та на 21% – у кількісному вираженні: усього росіяни купили 5,9 млн пристроїв на загальну суму 150,1 млрд руб. порівняно з 7,5 млн пристроїв і 186,2 млрд руб. роком раніше.

На маркетплейсах попит на смартфони також падає: спостерігаєтья падіння продажів на 15-20%.

За словами джерел, це рекордне падіння ринку, "такого не було в історії" – якщо не брати до уваги 2022 року, коли поставки техніки до Росії фактично припинилися приблизно на півтора місяці.

При цьому середня вартість придбаного телефону в Росії зросла з початку року на 2%. До найпопулярніших брендів у кількісному вираженні увійшли Xiaomi (Redmi), Tecno, realme, Samsung та Infinix. У грошовому вираженні ринок очолюють Apple, Samsung, Xiaomi (Redmi) та Tecno.

Причинами падіння продажів стали високі показники минулого року, охолодження споживчого попиту та скорочення кредитного ринку, зазначають учасники ринку.

Також вони зауважують, що реалізація гаджетів та іншої електроніки в Росії й надалі знижуватиметься, якщо тільки санкції проти РФ не будуть тією чи іншою мірою ослаблені і на ринок не повернуться виробники з "недружніх" країн.

Раніше повідомлялося, що російські виробники електроніки поскаржилися на слабкі продажі та попросили Раду Федерації обмежити ввезення іноземної техніки.

До того стало відомо, що російський ринок заполонили підроблені смартфони. Так, майже кожен третій такий гаджет (31%) замасковано під продукцію відомих брендів – ідеться про "копії", "репліки" та "пристрої з недостовірною інформацією про них". Частка контрафакту в сегменті ноутбуків та комп'ютерів досягає 15%.

Окрім того, Міністерство промисловості та торгівлі Росії виступило з ініціативою запровадити обов'язкове маркування ноутбуків, смартфонів та ряду іншої електроніки.