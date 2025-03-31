Кабмін доручив виділити ще 1,5 мільярда для завершення проєктів відбудови на Київщині
Кабінет Міністрів доручив виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії додаткові 1,5 мільярда гривень для завершення проєктів відбудови на Київщині.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками виїзного засідання уряду, яке відбулося сьогодні в Ірпені Київської області.
"Для завершення вже розпочатих проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії приймаємо протокольне доручення про виділення додаткових 1,5 млрд грн", – написав Шмигаль, не уточнивши переліку проєктів, на які спрямують кошти.
Він додав, що під час засідання уряду ухвалили низку важливих рішень, зокрема:
вдосконалено алгоритм отримання компенсації за знищене індивідуальне житло для його відбудови;
виділено Київській ОВА ще майже 36 млн грн на завершення робіт з відновлення стадіону "Чемпіон" в місті Ірпінь та додаткове фінансування на завершення будівництва восьми багатоквартирних будинків.
Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні Кабмін також виділив 5,2 мільярда гривень на відбудову та утримання доріг у фронтових та прифронтових регіонах.
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