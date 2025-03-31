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Новини
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Доходи держбюджету зросли у березні вдвічі. Допоміг грант від МБРР на 90 мільярдів

Держбюджет України в березні отримав понад 313 мільярдів

За березень 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 313,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що у 2,5 раза більше, ніж у лютому.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів. 

За підсумками березня надходження платежів від Державної податкової служби становили 159,4 млрд грн, зокрема:

  • 86 млрд грн – податок на прибуток підприємств;
  • 26,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;
  • 25,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,5 млрд, відшкодовано – 13,7 млрд грн);
  • 14,2 млрд грн – акцизний податок;
  • 3,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 51,4 млрд грн.

Окрім того, важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету в березні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 97,8 млрд грн, в рамках реалізації угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками березня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 360,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 43,7 млрд грн (станом на 28 березня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Як повідомлялося, за лютий 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 132,6 млрд гривень. Загалом, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 253 млрд грн податків, зборів та інших платежів. При цьому міжнародна допомога у лютому не надходила.

За січень 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 123,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Загалом за підсумками січня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 276,7 млрд грн.

Нагадаємо, впродовж 2024 року видатки загального фонду державного бюджету становили 3,5 трлн грн, що на 456 млрд грн, або на 15%, більше порівняно з 2023 роком.

Загалом за 2024 рік держбюджет отримав 3 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету на 2023 рік.

Автор: 

бюджет (1807) Мінфін (2930) податки (2418) Державна податкова служба (356) Державна митна служба (470)


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Не Податкова забезпечила, а українці-платники податків. Податкова нічого не виробляє і нічим не торгує.
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31.03.2025 19:58 Відповісти
Таке у них спотворене сприйняття реальності
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31.03.2025 19:59 Відповісти
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31.03.2025 20:35 Відповісти
Ага, ага. І ще 98 млрд міжнародної допомоги. Від платників податків. Іноземних...
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01.04.2025 13:04 Відповісти
Не податкова забепечила, а плвтники податку...
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31.03.2025 19:58 Відповісти
омг
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31.03.2025 20:28 Відповісти
Так це НЕ доходи!!! Це подачка або Борг. ( Не знаю що мали під словом "грант", можн знову якісь домовленості таємні, як тоді, коли йшов Буба в Буковелі на лижах а винирнув в Омані.
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31.03.2025 23:07 Відповісти
Скоротіть чиновницький апарат, забагато цих дармоїдів!
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01.04.2025 08:45 Відповісти

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