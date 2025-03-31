Доходи держбюджету зросли у березні вдвічі. Допоміг грант від МБРР на 90 мільярдів

За березень 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 313,5 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів, що у 2,5 раза більше, ніж у лютому.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

За підсумками березня надходження платежів від Державної податкової служби становили 159,4 млрд грн, зокрема:

86 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

26,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

25,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,5 млрд, відшкодовано – 13,7 млрд грн);

14,2 млрд грн – акцизний податок;

3,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли в обсязі 51,4 млрд грн.

Окрім того, важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету в березні цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 97,8 млрд грн, в рамках реалізації угоди про грант Фонду фінансового посередництва зі сприяння залучення ресурсів для інвестування в зміцнення України між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками березня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 360,9 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, надійшло 43,7 млрд грн (станом на 28 березня) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.

Як повідомлялося, за лютий 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 132,6 млрд гривень. Загалом, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 253 млрд грн податків, зборів та інших платежів. При цьому міжнародна допомога у лютому не надходила.

За січень 2025 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 123,1 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Загалом за підсумками січня до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 276,7 млрд грн.

Нагадаємо, впродовж 2024 року видатки загального фонду державного бюджету становили 3,5 трлн грн, що на 456 млрд грн, або на 15%, більше порівняно з 2023 роком.

Загалом за 2024 рік держбюджет отримав 3 120,5 млрд грн доходів, що на 448 млрд грн, або 16,8% перевищує показник держбюджету на 2023 рік.