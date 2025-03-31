У Києві з’явиться новий наземний перехід на перехресті Хрещатика з Прорізною, – КМВА

Незабаром у центрі Києва з'явиться наземний перехід через вулицю Хрещатик на перехресті з вулицею Прорізною.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Проєкт реалізується як частина повністю безбар'єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом. Цей маршрут – перший у Києві в межах флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та територій України та є частиною ініціативи першої леді України Олени Зеленської "Без бар'єрів", – зазначив Ткаченко.

Він підкрслив, що облаштування наземних переходів є важливим кроком для покращення інклюзивності простору.

Зараз на перехресті з Прорізною через Хрещатик пішоходи можуть перейти лише підземним переходом, що незручно для маломобільних киян і гостей столиці.

"Наразі вже отримано погодження на виконання робіт від Патрульної поліції Києва. Очікую, що роботи з облаштування будуть виконані оперативно та, що не менш важливо, якісно", – сказав Ткаченко.

Він додав, що триває робота над тим, щоб найближчим часом наземні пішохідні переходи також були облаштовані на вулиці Михайлівській біля Майдану Незалежності та через бульвар Шевченка біля станції метро "Університет".

Раніше повідомлялося, що в Києві обмежать кількість ділянок, де з 1 квітня дозволений рух зі швидкістю до 80 км/год.

До того стало відомо, що в Києві з 28 березня до 1 серпня частково обмежать рух транспорту з лівого на правий берег Південним мостом через Дніпро.