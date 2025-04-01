Доходи від послуг зв’язку торік зросли до 154 мільярдів. Які галузі принесли найбільше?

За минулий рік загальні доходи від надання послуг зв'язку, що включають мобільний зв'язок, стаціонарний інтернет та поштові послуги, склали 154,4 млрд грн.

Про це йдеться у звіті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, передає ЕП.

Зокрема, розподіл доходів виглядає наступним чином:

доходи від надання послуг мобільного зв’язку склали 68,5 млрд грн (на 11,1% більше у порівнянні із 2023 роком);

доходи від надання послуг фіксованого голосового зв'язку – 3,75 млрд грн (на 12,5% більше у порівнянні із 2023 роком);

доходи від надання послуг фіксованого інтернету – 22,7 млрд грн (на 6,5% більше у порівнянні із 2023 роком);

доходи від надання послуг поштового зв'язку – 44,9 млрд грн (на 35,2% більше у порівнянні із 2023 роком).

Кількість активних карток мережі мобільного зв'язку станом на 31 грудня 2024 року склала 48,8 млн, що на 3% менше, ніж у 2023 році.

Капітальні інвестиції у сферу електронних комунікацій у 2024 році склали 25,1 млрд грн.

Як повідомлялося, кількість мобільних номерів, перенесених у межах послуги MNP, яка дає змогу перейти на обслуговування до іншого оператора зі збереженням номера, в січні 2025 року становила 145 тис. – це найвищий показник за весь час дії послуги.

Нагадаємо, на початку грудня минулого року найбільший мобільний оператор України – "Київстар" – заявив про підвищення в середньому на 25% плати за послуги.

Пізніше оператор "Vodafone-Україна" оголосив про підвищення тарифів на 70-120 грн, але відклав це рішення після хвилі критики через підвищення цін найбільшим мобільним оператором "Київстар". Утім, Vodafone оголосив, що підвищить тарифи з 30 січня.

Згодом стало відомо, що третій за кількістю абонентів в Україні мобільний оператор lifecell планує підвищити вартість тарифів у лютому 2025 року.