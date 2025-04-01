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Новини
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Податкова служба із початку року перевиконала план наповнення бюджету на 36 мільярдів

Податкова служба із початку року перевиконала план наповнення бюджету на 36 мільярдів

Державна податкова служба перевиконала план надходжень за перший квартал на 36 млрд грн, або на 12,9 % до показників Мінфіну. У березні показники надходжень перевиконано на 14 млрд грн.

Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.

Зазначається, що в березні до загального фонду держбюджету надійшло понад 160 млрд грн податкових платежів. Це на 9,6 % більше за план та на 48,7 % більше, ніж у березні 2024 року.

Зокрема, податківці зафіксували перевищення показників за основними платежами: ПДФО – на 11,3 % (27,1 млрд грн), ПДВ – на 23,5 % (26,1 млрд грн), податок на прибуток підприємств – на 5,9 % (86 млрд грн), акциз на українські товари – на 5,1 % (10,1 млрд грн).

Крім того, за словами Кравченка, триває позитивна динаміка збільшення надходжень від акцизу на імпортні товари (на 48,6 % до плану, або на 1,3 млрд грн більше).

"Із початку року щомісяця відшкодовуємо значні суми ПДВ. У березні – 13,8 млрд грн. Це на 23,7 % більше, ніж у березні 2024 року. За квартал відшкодовано на 30% більше, ніж у першому кварталі минулого року", – додав голова ДПС.

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Водночас, зазначив він, зменшується кількість зупинених податкових накладних, наразі показник становить 0,37 %. Понад 11 тисяч підприємств виведені з переліку ризикових з початку року.

Загалом за перший квартал 2025 року податкова перевиконала показники Мінфіну на 36 млрд грн. Загальна сума надходжень становила 315,1 млрд грн, або на 12,5% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Як повідомлялося, упродовж 2024 році українські платники податків перерахували до бюджету 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року – вже 22,1 млрд грн.

Автор: 

податки (2418) Державна податкова служба (356) Кравченко Руслан (10)


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Топ коментарі
+5
Платники податків перевиконали план, а не податкова служба.
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01.04.2025 10:49
+3
Я як чую про " план " одразую згадую совок!!!
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01.04.2025 10:44
+3
Немає державних коштів, тільки кошти платників податків.
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01.04.2025 10:51
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Охреніти..."план" в податкової
...
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01.04.2025 10:42 Відповісти
у них і плани по штрафах є... за невиконання - по мордам...
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01.04.2025 10:53 Відповісти
Я як чую про " план " одразую згадую совок!!!
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01.04.2025 10:44 Відповісти
хорошо что не Ямайка)
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11.04.2025 19:52 Відповісти
Платники податків перевиконали план, а не податкова служба.
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01.04.2025 10:49 Відповісти
Немає державних коштів, тільки кошти платників податків.
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01.04.2025 10:51 Відповісти
От власне! План не податкова перевиконала, а платники податків.
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01.04.2025 10:54 Відповісти
Ну навіщо ти так, а іноземні виплати
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01.04.2025 11:25 Відповісти
Це борг
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01.04.2025 11:31 Відповісти
ануна...
Мені в січні прийшли "листи щастя" на сплату податку за гараж (6*4) за 22-й і 23-й роки - разом більше 4200 грн.
А що, якщо не можете заплатити, то продайте...
Продав би, так продавати вже нема кому, курва! А ще трохи, і податки не буде кому платити.
План в них, удобищ...
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01.04.2025 10:52 Відповісти
якщо при цьому не зросла кількість (саме це) товарів та послуг, то це або інфляція, або пряме здирництво...
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01.04.2025 10:52 Відповісти
"... або інфляція, або пряме здирництво."

Перше ми всі бачимо, коли заходимо в крамницю, а про друге турбується пан гетьманцев.
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01.04.2025 11:46 Відповісти
Як податкова може "перевиконати план"
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01.04.2025 10:54 Відповісти
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01.04.2025 11:22 Відповісти
Хабарів стали менше брати, хоча навряд, скоріше бизнес більше доїти
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01.04.2025 11:23 Відповісти
Доки в податковій буде "план", доти Україна буде в сраці!
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01.04.2025 11:54 Відповісти
авжеж, я теж зробив свій внесок у виконання плану. Оштрафували мене за те, що я не подавав податкові декларації по фопу поки служив. Головний наш обов'язок це не "захист України", а "сплата податків" - не забувайте про це
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01.04.2025 13:42 Відповісти

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