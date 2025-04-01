Із 1 квітня в Україні запрацював електронний кабінет ВЛК

Міністерство оборони з 1 квітня запускає електронний кабінет військово-лікарської комісії (ВЛК). Тепер висновки медкомісій про непридатність або навпаки формуватимуться в цифровому форматі.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, це дасть змогу громадянам не ходити до ТЦК. Інформація в електронному вигляді надсилатиметься одразу до реєстру "Оберіг", а також відображатиметься в "Резерв+".

"У новій системі зареєструвалось понад 12 тисяч членів ВЛК. За місяць вони виконали більше 100 тисяч різних операцій у нових електронних кабінетах ВЛК. Це доводить, що система працює і готова до масштабування.", – зазначила вона.

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Як повідомлялося, із початку року українці заробили майже 10 тисяч боргів за накладеними ТЦК штрафами. Це більше, ніж за весь 2023 рік