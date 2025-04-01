"Укрнафта" отримала понад 16 мільярдів прибутку
ПАТ "Укрнафта" у 2024 році отримало 16,38 млрд грн чистого прибутку. Показники підтвердила міжнародна аудиторська служба.
Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький у Facebook.
"Тепер вже офіційно. За результатами 2024 року чистий прибуток складає 16,38 млрд грн. Crowe Erfolg завершила незалежний міжнародний аудит "Укрнафти", – зазначив він.
За словами Корецького, компанія другий рік поспіль збільшує видобуток нафти та газу, збільшує продажі нафтопродуктів та нарощує ринкову частку в сегменті АЗК.
Як повідомлялося, чистий прибуток "Укрнафти" за 2023 рік склав 23,6 млрд грн.
Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
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На фронті можна знайти сотні військовослужбовців (які воюють на нулі) на посаду директора ПАТ «Укрнафта» та АТ «Укртатнафта» і які з радістю за свою зарплату «100 тисяч+» будуть керувати в креслі!
Але ми не знайдемо ні одного топ-посадовця, тіпа Корецького, який би погодився за 27 мільйонів на рік своєї зарплати, перейти на нуль у Торецку, Куп'янську чи Покровську…
Це якийсь сюр….