Велика приватизація: Стали відомі дати аукціонів з продажу "Сумихіпрому" та "Укрбуду"

У державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі оголосили нові аукціони з продажу АТ "Сумихімпром" та АТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, аукціон з приватизації "Сумихімпрому" відбудеться 11 червня, а "Укрбуду" – 18 червня.

Вартість АТ "Сумихімпром" на торгах стартує з майже 1,2 млрд грн. Підприємство розміщене у Сумах, основним видом діяльності є виробництво добрив та азотних сполук. Станом на кінець минулого року компанія має заборгованості на суму понад 3,4 млрд грн.

Початкова вартість АТ "Будiвельна компанiя "Укрбуд" становить понад 262,6 млн грн. Компанія розташована у Києві та займається будівництвом житлових і нежитлових об’єктів. На кінець 2024 року компанія мала заборгованості на суму майже 8,5 млн грн.

Умовами продажу обох підприємств є погашення протягом шести місяців боргів із зарплати та перед бюджетом, що були на момент покупки. Також новий власник зобов’язаний погасити борги перед кредиторами, за винятком боргів перед підсанкційними особами та кредиторами з Росії та Білорусі.

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Крім того, власник має зберегти основні види діяльності підприємств, не звільняти працівників протягом пів року та спрямувати до держбюджету дивіденди за результатами діяльності товариств з 2024 року до їхнього продажу.

Новий власник Сумихімпром також має сплатити заборгованість перед Пенсійним фондом та інвестувати у модернізацію підприємства не менше 150 млн грн.

Як повідомлялося, співвласник АТБ купує конфіскований у росіян завод "Аерок" за 1,9 млрд грн.