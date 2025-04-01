Кабмін відновив видачу паспортів для українських чоловіків за кордоном. Їх ставитимуть на військовий облік автоматично

Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон", – наголосив він.

За словами міністра, працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

"І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ", – додав Клименко.

Як повідомлялося, у лютому міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Тож, чоловіки призовного віку, які подавали заявку на документи до 25 квітня 2024 року, почали отримувати їх з 17 лютого.

Нагадаємо, 24 квітня 2024 року уряд заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Зазначалося, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть отримати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон лише у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.