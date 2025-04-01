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Новини
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Кабмін відновив видачу паспортів для українських чоловіків за кордоном. Їх ставитимуть на військовий облік автоматично

Залужний анонсував запуск паспортного сервісу для українців у Великій Британії

Кабінет Міністрів затвердив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які, зокрема, стосуються правил оформлення паспортних документів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Відтепер чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за кордоном, не потрібно фізично предʼявляти військово-обліковий документ для оформлення паспорта громадянина України або паспорта для виїзду за кордон", – наголосив він.

За словами міністра, працівники закордонних підрозділів ДП "Документ" перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. Якщо дані відсутні, їх вноситимуть автоматично та, відповідно, чоловіків братимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

"І що важливо: без проходження медкомісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ", – додав Клименко.

Як повідомлялося, у лютому міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що уряд урегулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Тож, чоловіки призовного віку, які подавали заявку на документи до 25 квітня 2024 року, почали отримувати їх з 17 лютого.

Нагадаємо, 24 квітня 2024 року уряд заборонив видачу документів чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном. Зазначалося, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років можуть отримати паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон лише у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС.

Автор: 

біженці (694) МВС (528) паспорт (234) чоловіки (22) Клименко Ігор (12)


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І на щьотчик
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01.04.2025 14:22 Відповісти
Звичайно. Інакше ця новина не потрапила б у розділ "бізнес".
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01.04.2025 14:36 Відповісти
А понти зелені навіщо колотили ? Думали самі будемо шастать за кордон туди -сюди , а всіх хто не з нами прищучим . Прищучили ? Не гірше ніж 1 000 000 000 дерев посадили. Пустозвони телепкуваті , не менше ніж ті телепки , які цю ср#нь зелену в 2019 у владу вкинули , по своїй інвалідності головного мозгку .
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01.04.2025 15:24 Відповісти
Но в посольство все также нельзя записаться на прием.
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01.04.2025 15:10 Відповісти
Красиві заяви і сеча в очі, як завжди. Вони ж не скажуть шо без "резерв+" тебе в середину посольства або консульства не пускають .
А якщо є резерв то пустять. І на облік поставлять. Логічно ж. І штраф одразу випишуть, і в розшук поставлять. А щоб з рошуку знятись треба в ТЦК приїхати "оновити дані".
Клоуни, одним словом...
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01.04.2025 17:21 Відповісти
Це додасть голосів Членограю у закордонних виборчих округах
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01.04.2025 22:12 Відповісти
Навряд.
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02.04.2025 01:20 Відповісти
син масєйчук-каломойської вже стоїть перший в черзі на облік
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02.04.2025 06:50 Відповісти

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