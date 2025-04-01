Очікування бізнесу вперше за рік стали оптимістичними, – опитування НБУ

У березні бізнес у березні відновив позитивні оцінки своєї діяльності, продемонструвавши гнучкість, оптимізм та адаптивність до складних умов, попри виклики широкомасштабної війни.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який щомісяця розраховує Національний банк.

Минулого місяця індекс вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень і становив 51.8 порівняно з 46.9 у лютому 2025 року.

"Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були стійкий споживчий попит, нарощення виробництва, надходження міжнародної фінансової допомоги, стабілізація енергозабезпечення, а також сезонний фактор. Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів", – пояснив регуулятор.

Зокрема, підприємства торгівлі найоптимістичніше серед всіх секторів оцінили результати своєї діяльності завдяки достатній пропозиції товарів та сталому внутрішньому попиту: секторальний індекс у березні становив 54 (у лютому 2025 року – 49.2).

Торговельні компанії очікували на збільшення обсягу товарообороту, обсягу закупівлі товарів для продажу, а також були оптимістичніше, ніж у лютому, налаштовані щодо залишків товарів для продажу. Респонденти, як і раніше, очікували на зниження торговельної маржі.

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Підприємства промисловості поліпшили оптимістичні оцінки результатів своєї діяльності завдяки стійкому споживчому попиту та подальшому нарощенню виробництва. Секторальний індекс у березні зріс до 53.1 порівняно з 50.2 у лютому 2025 року.

Респонденти посилили очікування щодо збільшення обсягу виготовленої продукції, нових замовлень на продукцію, зокрема й експортних, були налаштовані на зростання запасів сировини та матеріалів, а також пом’якшили негативні оцінки щодо обсягу незавершеного виробництва. Водночас посилилися песимістичні оцінки щодо залишків готової продукції.

Підприємства будівництва суттєво поліпшили свої очікування щодо поточних економічних результатів, зважаючи на сезонний фактор: секторальний індекс у березні зріс до 52.9 порівняно з 44.7 у лютому 2025 року. Будівельники суттєво посилили очікування щодо збільшення обсягу закупівлі сировини та матеріалів та, на відміну від попередніх чотирьох місяців, очікували на збільшення обсягу будівництва й обсягу нових замовлень.

Підприємства сфери послуг суттєво пом’якшили свої очікування, однак найстриманіше серед усіх секторів оцінили свої економічні перспективи, зважаючи на дефіцит кваліфікованих кадрів та збільшення виробничих витрат. Секторальний індекс становив 48.8 у березні (у лютому 2025 року – 42.2).

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Респонденти вперше за 10 місяців очікували на збільшення обсягу наданих послуг та вперше за 11 місяців – на збільшення обсягу послуг у процесі виконання, а також значно пом’якшили свої оцінки щодо обсягів нових замовлень на послуги.

Опитані підприємства промисловості та сфери послуг послабили очікування щодо здорожчання закупівельних цін, а також цін/тарифів на власну продукцію, натомість будівельні та торговельні компанії зберегли високі очікування щодо здорожчання цін.

Водночас оцінки щодо зайнятості дещо поліпшилися. Підприємства будівництва налаштовані на збільшення чисельності персоналу, промисловці послабили негативні оцінки й упритул наблизилися до нейтрального рівня. Водночас керівники підприємств торгівлі та сфери послуг незначно посилили очікування щодо зменшення загальної чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств тривало з 5 до 24 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 529 підприємств.