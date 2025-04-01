Імпорт електроенергії у березні продовжував зростати. Понад 40% обсягу надійшло з Угорщини

Імпорт електроенергії в Україну у березні 2025 року становив 272 тис. МВт-год, що на 11% більше, ніж у лютому, але на 40% менше, порівняно з березнем минулого року.

Найбільше електроенергії у березні (42%) Україна імпортувала з Угорщини, повідомляє галузеве видання ExPro.

Ще 19% електроенергії імпортували зі Словаччини, 18% – з Польщі, 16% – з Румунії, а решту – з Молдови. Порівняно з лютим, імпорт електроенергії зріс за усіма напрямами, окрім Словаччини.

Водночас, експорт електроенергії з України у березні зріс у 2 рази – до 76,3 тис. МВт-год. Зростання експорту обумовлене збільшенням виробництва електроенергії сонячними електростанціями у денні години, через що виникав профіцит в енергосистемі.

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Як повідомлялося, у лютому 2025 року Україна збільшила імпорт електроенергії до 244 тис. МВт-год, що майже на 30% більше, ніж у січні. У порівнянні з лютим 2024 року імпорт електроенергії зріс в 2,9 раза.

У 2024 році Україна збільшила імпорт електроенергії в 5,5 раза – до 4,4 млн МВт-год. Найбільше у структурі імпорту електроенергії зайняли Угорщина – 39%, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14% та Молдова – 5%.