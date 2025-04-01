Росія вимагатиме від США скасування санкцій проти цивільної авіації. План виробництва власних літаків провалився

Росія зацікавлена у відновленні постачання запчастин для літаків із США, а також вимагатиме сертифікації ремонтів іноземних авіалайнерів, виконаних російськими компаніями в умовах санкцій.

Про це міністр промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов розповів російському виданню "Ізвєстія".

"У нас десь на $500 млн завислих запчастин у США під потреби нашого авіапрому, які вже були оплачені. Тому думаю, що ми як представники споживачів були б зацікавлені, зокрема, й у розблокуванні постачання цих запчастин. Це було б важливо", – сказав Аліханов.

Міністр додав, що Москва також хотіла б визнання проведених російськими компаніями ремонтних робіт з літаками Airbus та Boeing в умовах санкцій без відповідної ліцензії від іноземних виробників.

"Цю низку питань, якщо такий рух буде в наших інтересах, то ми вже опрацюємо. Наприклад, визнання проведених ремонтних робіт іноземних бортів, маю на увазі Airbus та Boeing, які зроблено російськими компаніями, відповідно, в умовах санкцій без відповідної верифікації ліцензії від іноземних виробників. Це теж є предметом нашого інтересу", – додав російський міністр.

Очікується, що ці питання будуть обговорюватися під час перемовин між РФ та США, зазначає видання. За інформацією телеканалу NBC, президент США Дональд Трамп планує незабаром провести чергову телефонну розмову із російським диктатором Путіним.

Читайте також: Російські авіакомпанії за рік втратили майже 60 літаків через неможливість їх відремонтувати

Як повідомлялося, в умовах запроваджених після вторгнення в Україну санкцій Росія планувала запустити масштабну програму виробництва власних пасажирських літаків, але вона провалилася.

Спочатку початок масштабного виробництва російських літаків планували запустити ще у 2024 році, але російський уряд був змушений відкласти ці плани до 2027-2028 років, а вихід авіапрому на повну потужність і взагалі перенесли на 2030 рік.

Водночас літаки іноземного виробництва, які використовують російські авіакомпанії, дедалі частіше виходять з ладу через неможливість виконувати складні ремонти та дефіцит запчастин.