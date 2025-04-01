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Новини
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Росія вимагатиме від США скасування санкцій проти цивільної авіації. План виробництва власних літаків провалився

Росія вимагатиме від США скасування санкцій проти цивільної авіації

Росія зацікавлена у відновленні постачання запчастин для літаків із США, а також вимагатиме сертифікації ремонтів іноземних авіалайнерів, виконаних російськими компаніями в умовах санкцій.

Про це міністр промисловості і торгівлі РФ Антон Аліханов розповів російському виданню "Ізвєстія".

"У нас десь на $500 млн завислих запчастин у США під потреби нашого авіапрому, які вже були оплачені. Тому думаю, що ми як представники споживачів були б зацікавлені, зокрема, й у розблокуванні постачання цих запчастин. Це було б важливо", – сказав Аліханов.

Міністр додав, що Москва також хотіла б визнання проведених російськими компаніями ремонтних робіт з літаками Airbus та Boeing в умовах санкцій без відповідної ліцензії від іноземних виробників.

"Цю низку питань, якщо такий рух буде в наших інтересах, то ми вже опрацюємо. Наприклад, визнання проведених ремонтних робіт іноземних бортів, маю на увазі Airbus та Boeing, які зроблено російськими компаніями, відповідно, в умовах санкцій без відповідної верифікації ліцензії від іноземних виробників. Це теж є предметом нашого інтересу", – додав російський міністр.

Очікується, що ці питання будуть обговорюватися під час перемовин між РФ та США, зазначає видання. За інформацією телеканалу NBC, президент США Дональд Трамп планує незабаром провести чергову телефонну розмову із російським диктатором Путіним.

Читайте також: Російські авіакомпанії за рік втратили майже 60 літаків через неможливість їх відремонтувати

Як повідомлялося, в умовах запроваджених після вторгнення в Україну санкцій Росія планувала запустити масштабну програму виробництва власних пасажирських літаків, але вона провалилася.

Спочатку початок масштабного виробництва російських літаків планували запустити ще у 2024 році, але російський уряд був змушений відкласти ці плани до 2027-2028 років, а вихід авіапрому на повну потужність і взагалі перенесли на 2030 рік.

Водночас літаки іноземного виробництва, які використовують російські авіакомпанії, дедалі частіше виходять з ладу через неможливість виконувати складні ремонти та дефіцит запчастин.

Автор: 

авіація (2235) росія (14183) санкції (4379) авіасполучення (2494)


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Топ коментарі
+10
Трамп "зливає" санкції на користь *****. Це найбільш дурний, недалекоглядний і безграмотний президент за всю історію США. Досі не можу втямити як в країні де є Гарвард, Йель, Массачусетс і Силіконова Долина президентом стало таке тупе кримінальне чмо...
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01.04.2025 15:33
+9
І це "страна", що претендує на світову гегемонію.
Відсутність цивільних літаків означає розділення росії на НЕКОНТАКТНІ окремі республіки.
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01.04.2025 15:33
+6
А як же імпортозамєщєніє? Знову на "технологічну голку" Заходу? А коли на НАТО війною підете, і вам взагалі вже все відрубають, тоді як?
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01.04.2025 15:23
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А як же імпортозамєщєніє? Знову на "технологічну голку" Заходу? А коли на НАТО війною підете, і вам взагалі вже все відрубають, тоді як?
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01.04.2025 15:23 Відповісти
США тоже будут давить на Европу для снятия санкций ?
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01.04.2025 15:32 Відповісти
"Рождьонний ползать лєтать нє может" ("Пєснь о соколє" М. Горькій (вєлікій кацап))
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01.04.2025 15:32 Відповісти
В даному випадку не просто «нє
может», а і «нє должен взлєтєть, тот кто нє может»
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02.04.2025 13:46 Відповісти
І це "страна", що претендує на світову гегемонію.
Відсутність цивільних літаків означає розділення росії на НЕКОНТАКТНІ окремі республіки.
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01.04.2025 15:33 Відповісти
Ріханений, ти що собі позволяєш, вимагати щось в США. Вимагай в )(уйла, який до цього призвів.
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01.04.2025 15:33 Відповісти
Трамп "зливає" санкції на користь *****. Це найбільш дурний, недалекоглядний і безграмотний президент за всю історію США. Досі не можу втямити як в країні де є Гарвард, Йель, Массачусетс і Силіконова Долина президентом стало таке тупе кримінальне чмо...
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01.04.2025 15:33 Відповісти
-А вот вам хєр!
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01.04.2025 15:38 Відповісти
Трамп виконає всі вимоги. Тому що московити будуть вимагати правильно: у костюмах та після кожної фрази будуть казати "трамп акбар!"
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01.04.2025 15:41 Відповісти
Трам їм зробить. Він - друг Путіна, "по-дружєскі забацаєт". Допоможе диктатору "порєшать".
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01.04.2025 15:43 Відповісти
Поки країни Середньої Азії не закрили від недоімперії кордони,замовляйте в них ішаків.Використовуйте в переміщенні коней типа лаврова.Будуйте поштові станції(ями).Затягнули"Ямщик не гони лошадей".Природа,свіже повітря - красота.
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01.04.2025 15:47 Відповісти
Кацапи розводять трампонівських лохів як хочуть.
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01.04.2025 16:01 Відповісти
Росія вимагатиме від США скасування очєнь полєзних для ніх санкцій???
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01.04.2025 16:04 Відповісти
Росія. 2050-й рік.
- Деда! А чо то в небе грямит и полосы белые рисует? Илья-пророк на калеснице ездяет?
- Нет, внучок... То проклятые гейрапейцы на жалезных птицах летають... Савсем на тялегах разучились ездить, христопродавцы...
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01.04.2025 16:07 Відповісти
На 500 млн S деталей вам, а те самолёты, которые вы, уроды, тупо не вернули, просто прихватизировали на сколько там млн???!
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01.04.2025 16:16 Відповісти
Кацапня вимагатиме!!!...
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01.04.2025 16:20 Відповісти
Що BOING, а тим паче AIRBUS приватні корпораціі. І вони ще оговтулися від 2022, коли рашка конфіскувала іхні літаки. І навіщо цім шановним корпораціям рашка, котра буде внаслідок літакопаду значно погіршувати ставлянн до них!
Вже трамп домовился з путлером про хокейні ігри між НХЛ та кхл.
На що НХЛ відповіло, а хто такий трамп? Нехай в свому овальному кабунеті грає з путлером.
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01.04.2025 19:04 Відповісти
Не зрозуміло тільки одне, чому трамп на думку росіян, має зняти санкції з європейських літаків Airbus?
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02.04.2025 05:35 Відповісти
А ,як же санкції нам на користь? То ти ботоксний ****** !
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02.04.2025 07:56 Відповісти
А дайте вже їм ленд-ліз)
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02.04.2025 20:57 Відповісти

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