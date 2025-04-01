Швейцарія заявила про зростання обсягу заморожених активів до понад $8 мільярдів

Вартість російських активів, заморожених у Швейцарії внаслідок запроваджених санкцій, зросли до 7,4 млрд швейцарських франків ($8,38 млрд).

Про це повідомили в уряді країни, передає The Moscow Times.

Зазначається, що рік тому обсяг заморожених активів РФ становила 5,8 мільярда франків ($6,6 млрд).

Як уточнили в уряді Швейцарії, зростання обумовлене виявленням та блокуванням додаткових коштів.

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Як повідомлялося, Велика Британія, згідно з даними за 2023-2024 фінансовий рік, заморозила російських активів на суму понад 25 млрд фунтів стерлінгів ($32,3 млрд).

Нагадаємо, на початку березня віцепрем'єр-міністерка – міністерка фінансів Фінляндії Рікка Пурра заявила, що Євросоюз має ухвалити рішення про конфіскацію заморожених активів РФ, щоб посилити позицію України на мирних перемовинах.

24 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що конфіскація заморожених російських активів неможлива, бо це суперечить міжнародному праву, однак доходи від них можна використовувати на відновлення України. Водночас він припустив, що заморожені активи РФ можуть стати частиною переговорів після завершення війни.

Російські активи на суму близько 260 млрд євро були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Переважна більшість цих активів зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear, станом на кінець грудня 2024 року на його балансі перебувало 183 млрд євро російських активів, що перебувають під санкціями.