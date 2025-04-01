Колишній головний офіс "Сбєрбанку" в Києві продали за 916 мільйонів. Хто став покупцем?

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 1 квітня провів аукціон із продажу колишнього головного офісу "Сбєрбанку" в Києві. Його збирається купити одне з державних підприємств за 916 млн грн.

Про це свідчать результати торгів, передає LIGA.net.

Як повідомляється, переможець аукціону отримав право придбати будинок площею 6868,9 кв. м на вул. Володимирській, 46, разом із основними засобами (554 одиниці обладнання).

Одночасно з купівлею майна покупець зобов'язаний укласти з АТ "МР Банк" (нинішня назва "Сбєрбанку") договір оренди частини цього майна.

Тобто банк, який перебуває в процесі ліквідації, продовжить використовувати частину приміщень (до 2743,2 кв. м) та деяке обладнання за символічну плату 1 грн на місяць. Термін оренди – до припинення банку як юридичної особи.

Торги стартували з ціни в 555,8 млн грн.

На будівлю претендували четверо покупців, але реальні торги відбувалися лише між двома з них – ТОВ "Аларіт-Пром-" з групи Сергія Сподіна (раніше приватизував готель "Козацький" біля Майдану Незалежності в Києві) та державне підприємство "Національний фонд інвестицій України".

Зрештою, "Національний фонд інвестицій України" запропонував на 4 млн грн більше і переміг зі ставкою в 916 млн грн.

Ще один покупець запропонував 870 млн грн на старті торгів, але більше не підвищував ставку. Це ТОВ "Бест-Оффер" Євгена Богуславського – технічного власника, який брав участь у приватизації Білгород-Дністровського порту для бізнесмена, колишнього нардепа від "Партії регіонів" Володимира Продивуса.

"Національний фонд інвестицій України" був створений у 2021 році на виконання указу президента Володимира Зеленського з метою створення сприятливих умов для великих інвестиційних та соціально значущих проєктів. У листопаді 2024 року його передали зі сфери управління Фонду державного майна до Міністерства цифрової трансформації.

У квітні минулого року Фонд гарантування вкладів продав офісне приміщення АТ "МР Банк" (колишній "Сбербанк", що знаходиться на вулиці Великій Васильківській, 85-87, у центрі Києва. Фонд гарантування вкладів намагався продати цей актив з кінця 2022 року.

Нагадаємо, в лютому 2022 року, одразу після початку російського вторгнення, Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

"Сбєрбанк" в Україні змінив назву на "Міжнародний резервний банк" у грудні 2021 року після того, як програв "Ощадбанку" право на використання цієї торговельної марки.