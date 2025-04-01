Україна змінить процедуру призначення наглядових рад держкомпаній, – програма з МВФ

Україна зобов'язалася до серпня цього року покращити процедуру відбору та призначення членів наглядових рад державних підприємств.

Про це йдеться в оновленій за результатами сьомого перегляду програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом, передає Інтерфакс-Україна.

"До серпня 2025 року (пропонований структурний маяк) ми переглянемо процедури відбору та призначення членів наглядових рад державних підприємств та ухвалимо відповідні зміни до підзаконних актів Кабінету Міністрів України, включно з постановами 142 та 143, після консультацій з персоналом Фонду та міжнародними партнерами", – сказано в документі.

Згідно з оновленим меморандумом, дорожня карта буде спрямована на:

впорядкування та централізацію процедури відбору кандидатів до наглядових рад,

розмежування обов'язків осіб, що ухвалюють рішення,

підвищення ефективності кожного процесу,

забезпечення належного складу наглядових рад відповідно до сфери підприємства,

покращення процесу входження на посаду для нових членів наглядових рад.

Україна вже розробила комплексні політику державної власності, державну дивідендну політику та стратегію приватизації, але до грудня 2025 року зобов'язується переглянути та опублікувати підготовлену із технічною допомогою МВФ політику державної власності у більш широкому контексті.

Там оцінюватиметься фінансова життєздатність ключових держпідприємств як внесок у розробку механізму подолання квазіфіскальних витрат, включно із застарілими зобов'язаннями щодо надання державних послуг за механізмом ПСО (public service obligation, – ред.)

Окрім того, в оновленій програмі йдеться про те, що Україна продовжує вивчати можливості покращення управління держпідприємствами, включно із запровадженням централізованої моделі управління, а також визначення функцій ключових держустанов, що залучені до управління держпідприємствами, таких як Мінфін, Мінекономрозвитку, Кабмін та Фонд державного майна.

Окрім того, в меморандумі зауважується, що Мінфін і надалі забезпечуватиме фінансовий нагляд за діяльністю держпідприємств заради обмеження квазіфіскальних ризиків та забезпечення боргової стійкості.

"Важливо, щоб будь-яка нова система управління держпідприємствами не розмивала повноваження уряду щодо дивідендової політики, гарантуючи, що дивіденди держпідприємств спрямовуються до державного бюджету прозоро та відображаються у звітності", – сказано в оновленій програмі.

Як повідомлялося, 31 березня до державного бюджету України надійшли близько $400 млн чергового траншу від Міжнародного валютного фонду в межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF).

Також, згідно з оновленим меморандумом із МВФ, влада України підтвердила намір провести передбачені Національною стратегією доходів важливі податкові реформи для задоволення післявоєнних потреб держбюджету, у тому числі реформу спрощеної системи оподаткування.

Окрім того, Україна розділить на три частини зовнішнє фінансування від країн G7 за механізмом ERA, яке виділяється за рахунок заморожених російських активів, з-поміж іншого планується створення фінансового буферу у розмірі $10,1 млрд на випадок негативного сценарію в економіці.