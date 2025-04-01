На Херсонщині зменшили тривалість комендантської години. Тепер вона починатиметься о 21:00

Тривалість комендантської години у Херсонській області з 1 квітня зменшено: тепер вона починатиметься на годину пізніше, а завершуватиметься на годину раніше.

Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 1 квітня вона триватиме з 21:00 до 05:00. Це пов’язано зі збільшенням світлового дня та безпекою громадян", – написав очільник ОВА.

Він додав, що Рада оборони Херсонщини також вирішила запровадити низку обмежень на час Великодніх свят і поминальних днів. Зокрема, заборонено богослужіння в комендантську годину, освячення на території храмів та відвідування кладовищ. Винятком будуть лише похоронні процесії.

Водночас вирішено ослабити обмеження на продаж алкоголю у низці населених пунктів Херсонщини.

"Тепер на території населених пунктів Білозерка, Комишани, Зимівник, Приозерне та мікрорайоні Корабел міста Херсон дозволено продаж алкоголю в магазинах та закладах харчування з 10:00 до 15:00. Дане рішення має допомогти поліпшити економіку та залишити підприємців в регіоні. Під суворою забороною – продавати спиртне військовим та правоохоронцям", – додав Прокудін.

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Як повідомлялося, наразі комендантська година діє у всіх регіонах України, за винятком Закарпаття. Водночас офіційного покарання за її порушення досі немає.

У травні 2024 року Верховна Рада остаточно відхилила законопроєкт, який передбачав запровадження штрафів за порушення комендантської години громадянами.