Найбільший український виробник кормів планує збудувати ще один завод за кордоном

Український виробник кормів для тварин "Кормотех" розглядає можливість будівництва нового заводу у Румунії.

Про це операційний директор Kormotech Ігор Параняк розповів в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що в Україні компанія має дві фабрики: з виробництва вологих кормів з потужністю 27 тис. тонн на рік і сухих кормів, потужністю в 55 тис. тонн на рік.

"Зараз працюємо над варіантом розширення фабрики сухих кормів, розглядаємо два варіанти – розширення в Україні, також зараз погляди наші звернулися на Румунію", – повідомив Параняк.

Він зауважив, що Польща, Румунія та сусідні країни є стратегічними напрямками для продажу продукції компанії.

"Окрім стимулюючих умов для розміщення виробництв, ми також бачимо, що у Румунії ми будемо зростати у продажах, ця країна у найближчому майбутньому буде нашим ключовим ринком. Тому, логічно, локальне виробництво може стати коротким шляхом до клієнтів, до збільшення їх лояльності", – пояснив топменеджер.

Він нагадав, що компанія вже має потужності з виробництва вологих кормів у Литві.

"Завдяки розширенню литовського заводу по вологому корму, у нас потреба на цей сегмент закрита на найближчі п’ять років щонайменше. А згідно запитам, нам потрібно збільшувати потужність виробництва сухих кормів", – додав Параняк.

За його словами, наразі потужності компанії дозволяють виробляти 100 тис. тонн кормів на рік.

"До кінця 2028 року плануємо наростити потужності у 2,5 раза, до 250 тис. тонн, з можливим запуском нового у Румунії", – зазначив топменеджер.

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Як повідомлялося, у лютому 2025 року український виробник кормів для тварин "Кормотех" розпочав будівництво нового заводу у Литві. Загалом компанія планує інвестувати 60 мільйонів євро у нові виробничі потужності у вільній економічній зоні (ВЕЗ) Кедайняй та створити близько 200 нових робочих місць.

Свій перший завод з виробництва кормів для тварин у Литві Kormotech Group відкрила у ВЕЗ Кедайняй у 2020 році, наразі на ньому працює 180 осіб.

Компанію "Корпотех" заснував у 2003 році у Львові місцевий підприємець Орест Вовк. Наразі вона належить його дітям – Олені та Ростиславу.

"Кормотех" – провідний український виробник кормів для котів та собак під власними брендами Optimeal, "Клуб 4 лапи" (Club 4 Paws), "Мяу!" та "Гав!". Компанія має розподільчі центри в Європі, два заводи у Львівській області та завод у Литві. "Кормотех" експортує продукцію у 40 країн світу, але фокусується на пʼятьох країнах – Литві, Румунії, Молдові, Польщі та США.