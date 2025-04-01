Україна та Франція підписали угод на 51 мільйон євро для розвитку медичної сфери. Які проєкти профінансують?
Україна та Франція підписали сім угод у сфері охорони здоров'я на загальну суму понад 51 млн євро.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здров'я.
Як зазначається, домовленості реалізуються в межах грантової міжурядової угоди між урядами Франції та України, укладеної в червні 2024 року на загальну суму 200 млн євро щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки.
Проєкти будуть профінансовані урядом Франції та реалізовані за посередництвом французьких медичних компаній.
Підписані угоди передбачають реалізацію таких проєктів у сфері охорони здоров'я:
- будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та реконструкція реабілітаційного відділення у Ладижині (партнер – Ginger International, сума фінансування – 15 млн євро);
- забезпечення портативними рентгенівськими апаратами 75 медичних закладів в 5 областях: Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській (партнер – DMS Imaging, сума фінансування – 10,98 млн євро);
- забезпечення 58 лікарень по всій Україні (зокрема в Миколаєві, Львові, Івано-Франківську, Трускавці, Чернігові, Києві, Запоріжжі та Одесі) новітніми технологіями реабілітації після ампутацій за допомогою візуальної стимуляції та управління фантомним болем (партнер – Dessintey, сума фінансування – 8 млн євро);
- закупівля 700 засобів механізованої серцево-легеневої реанімації — механічних дефібриляторів та дефібриляторів-моніторів (5,92 млн євро);
- розвиток телемедичних мереж в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Житомирській областях (партнер – C3Medical, сума фінансування – 4,35 млн євро);
- створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів та навчання місцевих реабілітаційних команд у Києві, Львові та Полтаві (партнер – Schiller Medical, сума фінансування – 4,1 млн євро);
- забезпечення 150 системами ультразвукової діагностики, що можуть використовуватися в медичних закладах усіх регіонів України (партнер – Sonoscanner, сума фінансування – 2,98 млн євро).
За словами уповноваженого президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єра Ельброна, загалом на підтримку медичної сфери України Франція виділила 130 млн євро, включно як угоди на 51 млн євро в рамках міжурядової угоди, так і додаткове фінансування по інших програмах підтримки.
Окрім підписаних семи медичних проєктів, грантова угода передбачає реалізацію ще 12 проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання на суму близько 149 млн євро.
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенції місцевим бюджетам у розмірі 1,66 млрд грн для фінансування публічних інвестиційних проєктів у медичній галузі.
До того Кабінет Міністрів вирішив виділити 207 млн грн на проєкт трансформації медичної системи в Україні.
У січні Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки.
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