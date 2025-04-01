Україна та Франція підписали угод на 51 мільйон євро для розвитку медичної сфери. Які проєкти профінансують?

Україна та Франція підписали сім угод у сфері охорони здоров'я на загальну суму понад 51 млн євро.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здров'я.

Як зазначається, домовленості реалізуються в межах грантової міжурядової угоди між урядами Франції та України, укладеної в червні 2024 року на загальну суму 200 млн євро щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки. ​

Проєкти будуть профінансовані урядом Франції та реалізовані за посередництвом французьких медичних компаній.

Підписані угоди передбачають реалізацію таких проєктів у сфері охорони здоров'я:

будівництво дитячого реабілітаційного центру у Вінниці та реконструкція реабілітаційного відділення у Ладижині (партнер – Ginger International, сума фінансування – 15 млн євро);

забезпечення портативними рентгенівськими апаратами 75 медичних закладів в 5 областях: Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській (партнер – DMS Imaging, сума фінансування – 10,98 млн євро );

10,98 млн євро забезпечення 58 лікарень по всій Україні (зокрема в Миколаєві, Львові, Івано-Франківську, Трускавці, Чернігові, Києві, Запоріжжі та Одесі) новітніми технологіями реабілітації після ампутацій за допомогою візуальної стимуляції та управління фантомним болем (партнер – Dessintey, сума фінансування – 8 млн євро) ;

8 млн євро) закупівля 700 засобів механізованої серцево-легеневої реанімації — механічних дефібриляторів та дефібриляторів-моніторів ( 5,92 млн євро );

5,92 млн євро розвиток телемедичних мереж в Одеській, Чернігівській, Запорізькій, Донецькій, Харківській та Житомирській областях (партнер – C3Medical, сума фінансування – 4,35 млн євро );

4,35 млн євро створення мережі автономних мікроклінік на базі реабілітаційних закладів та навчання місцевих реабілітаційних команд у Києві, Львові та Полтаві (партнер – Schiller Medical, сума фінансування – 4,1 млн євро );

4,1 млн євро забезпечення 150 системами ультразвукової діагностики, що можуть використовуватися в медичних закладах усіх регіонів України (партнер – Sonoscanner, сума фінансування – 2,98 млн євро ).

За словами уповноваженого президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єра Ельброна, загалом на підтримку медичної сфери України Франція виділила 130 млн євро, включно як угоди на 51 млн євро в рамках міжурядової угоди, так і додаткове фінансування по інших програмах підтримки.

Окрім підписаних семи медичних проєктів, грантова угода передбачає реалізацію ще 12 проєктів у сферах інфраструктури, енергетики, розмінування та водопостачання на суму близько 149 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів затвердив розподіл субвенції місцевим бюджетам у розмірі 1,66 млрд грн для фінансування публічних інвестиційних проєктів у медичній галузі.

До того Кабінет Міністрів вирішив виділити 207 млн грн на проєкт трансформації медичної системи в Україні.

У січні Кабінет Міністрів ухвалив Стратегію розвитку системи охорони здоров'я до 2030 року, а також затвердив план її реалізації в найближчі три роки.