Збитки держави через незаконний видобуток вугілля на одній із шахт Донеччини перевищили 5 мільярдів, – ДБР

Державне бюро розслідувань встановило, що через незаконний видобуток вугілля на території, прилеглій до шахти Свято-Покровська в селищі Курицине Краматорського району Донецької області, збитки державі становлять понад 5 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні ДБР за результатами розслідування кримінального провадження.

У ДБР нагадали, що в листопаді 2024 року працівники Бюро припинили незаконний видобуток вугілля на цій території.

Ліцензію на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку родовища кам'яного вугілля отримало одне з приватних товариств у 2021 році, однак так і не розпочало відповідні роботи.

Натомість група осіб, яка фактично об'єдналась у злочинну організацію, захопила цю ділянку та почала незаконний видобуток. До її складу, крім організатора, входило дев'ять осіб. Вони займались технічним забезпеченням видобування вугілля, охороною території, контролем роботи шахтарів, веденням обліку та реалізацією незаконно видобутого вугілля.

"Без жодних дозвільних документів вони здійснювали видобуток вугілля на глибині близько 80 метрів. Для цього навіть переробили старий неробочий вентиляційний канал шахти Свято-Покровська у ствол для спуску під землю для шахтарів", – зазначили в ДБР.

Також організатор незаконного бізнесу домовився з головою місцевої територіальної громади, який допоміг захопити земельну ділянку, де вони видобували вугілля, підробивши документи щодо передачі її в оренду підконтрольному організатору підприємству.

Крім того, керівник місцевої громади прикривав незаконну діяльність на захопленій земельній ділянці.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, в січні цього року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що заборгованість держави з заробітної плати перед працівниками вугільних підприємств Донеччини та Луганщини, що припинили роботу через бойові дії, наразі складає близько 500 млн грн.

Також прездент України Володимир Зеленський того місяця продовжив мораторій на банкрутство державних шахт і єдиного виробника урану. У лютому 2024 року Верховна Рада вже продовжувала мораторій на банкрутство державних вугледобувних шахт, термін його дії сплив 1 січня 2025 року.